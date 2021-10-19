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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TARSİM Fındık Hasar Tespit Teknikleri Çalıştayı gerçekleştirildi

İHA

TARSİM Fındık Hasar Tespit Teknikleri Çalıştayı gerçekleştirildi

Fındık Hasar Tespit Teknikleri Çalıştayı, 1415 Ekim tarihlerinde, TARSİM’in ev sahipliğinde Ordu’da gerçekleştirildi.

Çalıştay’a, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü ve TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Üstün, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Engürülü, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal’ın yanı sıra; Giresun, Ordu, Trabzon ve Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden, Fındık Araştırma Enstitüsü’nden yetkililer, Ordu, Bolu Abant İzzet Baysal ve Sakarya Üniversiteleri’nin Ziraat Fakülteleri’nden dekanlar, akademisyenler, TARSİM eksperleri ve İşletici Şirket çalışanları katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Genel Müdür Günal, toplantı aracılığıyla tarım sigortalarında son derece önemli bir yeri olan fındık ile ilgili istişarelerde bulunmayı, bu alandaki hasar tespit yöntemlerini değerlendirmeyi ve Sistem açısından verimli sonuçlar elde etmeyi hedeflediklerinin altını çizerek; bu gibi organizasyonların, güvenin kuvvetlendirilmesinde, üretici ve yetiştirici memnuniyetinin arttırılmasında, TARSİM Sistemi’nin yaygınlaştırılmasında ve sigortalılık oranının arttırılmasında önemli bir payı olduğunu sözlerine ekledi.

Başkan Üstün ise, Türkiye’nin, Dünya'nın fındık üretimi için gerekli olan uygun hava koşullarına sahip birkaç ülkesinden biri olduğunu belirterek; ülkemizin dünya fındık piyasasında lider ülke konumunda olduğunu ve bu doğrultuda fındık ürününün Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi’nde de hassasiyetle ele alındığını vurguladı ve organizasyonun başarılı olması temennisinde bulundu.

Çalıştay, 2'nci günün sonunda gerçekleştirilen genel değerlendirmelerin ardından sona erdi.

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