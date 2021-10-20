Ordu’da trafik kazası: 2 yaralı

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Ordu’nun Kumru ilçesinde otomobil devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Demircili Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem O. İdaresindeki 33 SD 187 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, 3 metrelik yoldan aşağı devrildi. Kazanın etkisiyle otomobil yan yatarken, sürücü ve araçta yolu olarak bulunan Emine O. yaralandı.

Yaralılar Kumru Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alınırken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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