92 yaşında Mehmetçik için çoraplar örüp, jandarmaya teslim etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

92 yaşında Mehmetçik için çoraplar örüp, jandarmaya teslim etti

DHA

92 yaşında Mehmetçik için çoraplar örüp, jandarmaya teslim etti


Mustafa KIRLAK/ ULUBEY (Ordu), (DHA)ORDU'nun Ulubey ilçesinde Nuriye Ergen (92), askerlerin giymesi için 32 çift çorap ördü. Jandarma Genel Komutanlığı, teslim alınan çoraplar için Ergen'e 'Ellerin dert görmesin' paylaşımıyla teşekkür etti. 
İlçeye bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde yalnız yaşayan, 1 çocuk annesi Nuriye Ergen, bir süre önce askerler için çorap örmeye başladı. Kendi imkanlarıyla malzemeleri temin eden Ergen, 32 çift yün çorap ördü. Ordu İl Jandarma Komutanlığı´na bağlı ekipler, Ergen´i evinde ziyaret ederek, ördüğü çorapları teslim aldı. Ergen, çorapların yanı sıra mağazadan satın aldığı içlikleri de verdi.
Jandarma Genel Komutanlığı'nca da Nuriye Ergen'e sosyal medyadan "Ellerin dert görmesin Nuriye Teyze. Ordu Ulubey ilçesinde ikamet eden Nuriye teyzemizin örmüş olduğu el emeği göz nuru çoraplar, kahraman Mehmetçiklerimize teslim edilmek üzere Ordu İl Jandarma Komutanlığımız tarafından teslim alınmıştır" paylaşımıyla teşekkür edildi. DHA-Genel Türkiye-Ordu / Ulubey Mustafa KIRLAK
2021-10-21 12:37:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

92 yaşındaki Nuriye teyze, Mehmetçikler için elleriyle çorap ördü Ordu’nun Ulubey ilçesinde yaşayan 92 yaşındaki Nuriye Ergen, kendi elleriyle ördüğü yün çorapları Mehmetçiklere teslim etti
YEREL HABERLER 92 yaşındaki Nuriye teyze, Mehmetçikler için ...
Kurul Kalesi'ndeki kazılarda yeni girişe ulaşıldı
YEREL HABERLER Kurul Kalesi'ndeki kazılarda yeni girişe ulaşıldı
Ordu aşılamada birinci sırada
YEREL HABERLER Ordu aşılamada birinci sırada
Türkiye’nin en pahalı yol projesi olan Ordu Çevre yolunda çalışmalar sürüyor Şu an ikinci tünelinde betonlama çalışmaları süren yolun, 2022 yılında açılması hedefleniyor Ordu Çevre yolu hem şehir içi trafiğini rahatlayacak, hem de Doğu Karadeniz Kafkasya’ya bağlayacak
YEREL HABERLER Türkiye’nin en pahalı yol projesi olan Ordu Çevre ...
Ordu’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Ordu’da trafik kazası: 2 yaralı
Ordu’da üreticilere 54,5 ton tohum dağıtıldı
YEREL HABERLER Ordu’da üreticilere 54,5 ton tohum dağıtıldı
Başkan Tören: “2022 yılı atılım ve yatırım yılı olacak”
YEREL HABERLER Başkan Tören: “2022 yılı atılım ve yatırım yılı ...
Kovid-19 tedavisi sırasında doğum yapan ikiz bebek annesinden ‘aşı’ çağrısı
YEREL HABERLER Kovid-19 tedavisi sırasında doğum yapan ikiz bebek ...
Ünye’ye özgü ürünler fuarda tanıtılıyor
YEREL HABERLER Ünye’ye özgü ürünler fuarda tanıtılıyor
Soydan: “Üretici serbest piyasadan memnun değil”
YEREL HABERLER Soydan: “Üretici serbest piyasadan memnun değil”
Ordu’da 150 kilo esrar ele geçti: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Ordu’da 150 kilo esrar ele geçti: 3 gözaltı
Kumru ilçesinde eski başkanın aracına silahlı saldırı
YEREL HABERLER Kumru ilçesinde eski başkanın aracına silahlı saldırı
Ordu’da vefat eden muhtarlara vefa
YEREL HABERLER Ordu’da vefat eden muhtarlara vefa
TARSİM Fındık Hasar Tespit Teknikleri Çalıştayı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER TARSİM Fındık Hasar Tespit Teknikleri Çalıştayı ...
Kaymakam Işık’tan denetim: “Pandemi bitmedi dikkatli olalım”
YEREL HABERLER Kaymakam Işık’tan denetim: “Pandemi bitmedi dikkatli ...
Ordu’da 850 sürücüye hız cezası
YEREL HABERLER Ordu’da 850 sürücüye hız cezası
Ordu’da 31 kadına fuhuş cezası
YEREL HABERLER Ordu’da 31 kadına fuhuş cezası
Ordu’da yakalanan muskacıya adli kontrol
YEREL HABERLER Ordu’da yakalanan muskacıya adli kontrol
Kumru'da Muhtarlar Günü kutlandı
YEREL HABERLER Kumru'da Muhtarlar Günü kutlandı
Ordu’da 5 bin lira sahte para ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Ordu’da 5 bin lira sahte para ve çok sayıda ...
Acil servis doktoru, hasta ile oğlu tarafından darbetti
YEREL HABERLER Acil servis doktoru, hasta ile oğlu tarafından ...
İyi olacak hastanın ayağına gitti
YEREL HABERLER İyi olacak hastanın ayağına gitti
Fatsa'da Muhtarlar günü kutlandı
YEREL HABERLER Fatsa'da Muhtarlar günü kutlandı
Gülyalı’ya indirimli sağlık hizmeti
YEREL HABERLER Gülyalı’ya indirimli sağlık hizmeti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.