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Başkan Güler: “Ordu’yu geleceğe hazırlıyoruz” Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: “Ordu bir değişim ve dönüşüm geçiriyor. Sınırlarını aşan bir çalışma içinde. Yaptığımız çalışmalarla Ordu’yu geleceğe hazırlıyoruz”

İHA

Başkan Güler: “Ordu’yu geleceğe hazırlıyoruz” Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: “Ordu bir değişim ve dönüşüm geçiriyor. Sınırlarını aşan bir çalışma içinde. Yaptığımız çalışmalarla Ordu’yu geleceğe hazırlıyoruz”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu’da faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi. Ordu’da klasik belediyeciliğin dışında da çok önemli çalışmalara imza attıklarına vurgu yapan Başkan Güler, “Ordu bir değişim ve dönüşüm geçiriyor. Sınırlarını aşan bir çalışma içinde. Yaptığımız çalışmalarla Ordu’yu geleceğe hazırlıyoruz” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, istişare ve değerlendirme toplantılarına devam ediyor. Bu kapsamda Ordu’da faaliyet gösteren STK temsilcileri ile bir araya gelen Başkan Güler, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen yatırımlarla ilgili katılımcılara bilgi vererek görüş ve önerilerini dinledi. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen istişare toplantısında konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu’nun sosyal ve ekonomik gelişimi için STK’ların önemli faaliyetler gerçekleştirdiğini söyledi.

“Direkt kaleye oynayacağız”
Yapılan istişare toplantıları ile herkesin görüşüne yer verdiklerini belirten ve bu doğrultuda Ordu’yu hep birlikte kalkındırmak istediklerinin altını çizen Başkan Güler, “5 yıllık görev süremizin ilk yarısını tamamladık. Bugünde hem geçen 2,5 yılı değerlendirmek hem de STK’larımızın düşünce, görüş ve önerilerini dinlemek amacıyla bir araya geldik. Biz Ordu olarak büyük bir aileyiz. Biz hiçbir ayrım gözetmeden istişare içerisinde hareket ediyoruz. Gelecek 2,5 yılda bize ışık tutmanız için STK’larımızın görüşleri çok önemli. Bu dönemde de daha çok sonuç odaklı, futbol tabiri ile ‘direkt kaleye oynayan, yan pas yapmayan’ bir anlayışla Ordu’muzu daha da kalkındırmak istiyoruz” diye konuştu.

“Ordu’yu geleceğe hazırlayacağız”
Ordu’da bir değişim ve dönüşüm yaşandığını ifade eden Başkan Güler, klasik belediyecilik alanında kısa sürede önemli işler yaptıklarını ve bunun dışında sınırları aşan bir çalışma gerçekleştirdiklerini kaydetti. Yaptıkları çalışmalarla “Ordu’yu geleceğe hazırlıyoruz” diyen Başkan Güler, şöyle konuştu:
“Bu zamana kadar yaptığımız çalışmalar bundan sonra yapacaklarımızın bir özeti. Ordu bir değişim ve dönüşüm geçiriyor. Sınırlarını aşan bir çalışma içinde. Yaptığımız çalışmalarla Ordu’yu geleceğe hazırlıyoruz. Bu konuda en önemli husus işin ekonomisi ve bu doğrultuda üretim ağırlıklı bir model yürütüyoruz. Biz klasik belediyeciliğin dışında yeni sahalara el attık. Klasik belediyecilikte yolu yapar, suyu getirir bir de çöpü toplarsan bu işin farzı yerine gelmiş oluyor. Ama biz bunun dışına çıkarak çok önemli çalışmalar yaptık. 1400 km’ye yakın yol yaptık. 900 km’yi geçen su hatları inşa ettik. Asfalt yapıyoruz, kendi iş makinalarımızı aldık. İlçelere sorun olan çöpleri toplayarak elektrik üretmeye başladık. Ve tüm bunları kısa süre içerisinde gerçekleştirdik.”

“Ordu’yu kendi kendine yeten bir şehir yapıyoruz”
“Kendi kendine yeten bir şehir yapmak” amacıyla Ordu’nun zenginliklerini iyi değerlendirdiklerini vurgulayan Başkan Güler, şu bilgilere yer verdi:
“Gıda güvenliği çok önemli. Kendi kendine yeten bir şehir yapmamız lazım. Ordu kendine yetmeli. İnsanlarımız Ordu’yu bırakıp gitmemeli. Burada kalıp doğduğu yerde doymalı. Bunun için zenginliklerimiz fazlasıyla yeterli. Fındıkta dünya da bir numara olmaya devam ederken alternatif ürünlerde üreteceğiz. Biz de bu kapsamda 11 ay boş kalan fındık bahçelerimizde çeşitli ürünlerin denemesini yapıyor ve başarılı sonuçlar alıyoruz. Bununla ilgili kurduğumuz şirketimizle üretilen ürünleri de satın alıyoruz. Enerji alanında da çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Akkuş ilçemizde rüzgar tribünleri ile kendi elektriğini üreten tek belediye olacağız. Yazılım şirketimiz var. Ordu’nun zeki çocukları var. Hep beraber yazılım yaparak sayaç ürettik. Kendi ürettiğimiz sayacımızı Ağrı’ya sattık ve birçok ile de satmaya devam ediyoruz. Biz belediyecilik çalışmalarını zaten yapıyoruz. Yeni ilave, çağdaş belediyecilik çalışmalarını hayata geçiriyoruz.”

“Ordu’yu layık olduğu yere getireceğiz”
“Düşünen, Üreten, Yarışan Ordu” anlayışını benimsediklerini ve bu doğrultuda yapılan çalışmalarla örnek olduklarının altını çizen Başkan Güler, sözlerini şöyle tamamladı:
“Düşünen Ordu, Üreten Ordu, Yarışan Ordu. Üçü de emir bize. Hiç düşünmez misiniz? Hiç akletmez misiniz? Bu ulu kitabımızın emri. Aynı zamanda üreten Ordu, iki günü bir birine eşit olan ziyandadır. Üçüncüsü de yarışan Ordu. Yarışacağız, hayırda yarışacağız, fayda da yarışacağız. Yapacak çok şey var ve biz bunları hem yapıyor hem de örnek olarak gösteriyoruz. Ben burayı yönetmiyorum, yönlendiriyorum. Bu belediye hepimizin. Gölge de duranın gölgesi olmaz, biz her zaman sizlerin emrindeyiz. Hep beraber yeni projeler yapalım. Ben bu dönüşümü yapmaya kararlıyım. Ordu bir dönüşüm içinde ve buna hazır olmalıyız. Hep birlikte çalışarak Ordu’yu layık olduğu noktaya getirilim.”
Başkan Güler’in konuşmasının ardından sorucevap bölümüne geçildi. Toplantı, tüm STK temsilcilerinin soru ve görüşlerini belirtmesinin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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