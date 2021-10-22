Rektör Ünal, Fatsa Bilim Fuarı’nda

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Ordu’nun Fatsa ilçesinde Matematik Müzesi, Fatsa Uzay ve Astronomi Atölyesi ile Nezaket Demircan Sanal Gerçeklik Atölyesi'ni ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ardından Ilıca Ortaokulu tarafından düzenlenen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4006 Bilim Fuarı Şenliği’ne katıldı. Ziyaretlerde Rektör Ünal'a, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünce yürütülen faaliyet ve projeler hakkında bilgi verildi.

Çalışmalardan dolayı emeği geçenleri tebrik eden Rektör Yavuz Ünal, ilçenin en iyi şekilde tanıtılması ve temsil edilmesi gerektiğini belirterek destek sözü verdi.

Ilıca Ortaokulu öğretmenlerinin rehberliğinde öğrenciler tarafından hazırlanan projelerin sergilendiği 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’na; Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, İlçe Millî Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, okul müdürleri ve davetliler katıldı.

Rektör Ünal ve protokol üyeleri kurdele keserek TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Sergisi’nin açılışını gerçekleştirdi. Danışman öğretmenler rehberliğinde öğrenciler tarafından hazırlanan 23 bilimsel projenin sergilendiği stantları gezen Rektör Ünal ve beraberindekiler, çalışmalar hakkında proje sorumlularından bilgi aldı. Bilim Fuarı’ndaki bütün proje sunumlarını dinleyen ziyaretçiler öğrencilerle yakından ilgilendi.

Açılışta konuşan Rektör Ünal, günümüzde bilimsel ve teknolojik içeriğin, hayatı büyük oranda şekillendirdiğine işaret ederek TÜBİTAK Bilim Fuarları sayesinde öğrencilerin; eleştirel düşünme, zaman yönetimi, problem çözme, sunum ve bilimsel araştırma yetenek ve becerilerinin geliştiğini dile getirdi. Öğrencilerin, hazırladıkları projelerle bilimsel araştırma süreçlerini yaşayarak öğrendiklerine dikkat çeken Rektör Ünal, fuarda emek ve katkısı olan herkese şükranlarını sundu.

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