Ünye’de ‘meme kanserine’ dikkat çekildi

Ordu’nun Ünye Devlet Hastanesi görevlilerinde tarafından düzenlenen konferans ile meme kanserine dikkat çekildi.

Ünye Devlet Hastanesi Kanser Birimi Hemşiresi İlknur Tütüncü tarafından, hastanenin konferans salonunda tüm personele eğitim verildi. Burada açıklamalarda bulunan ve meme kanserinin, dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sırada, kadınlarda kansere bağlı ölümler arasında ise ilk sırada yer aldığını belirterek, “İstatistiklere göre, her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Meme kanserinden korunmada en önemli faktör kadınların kendi muayenelerini yaparak hastalığı erken dönemde fark etmeleri olarak belirtiliyor. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü, meme kanseri konusunda farkındalığı artırmak için ekim ayını ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ olarak ilan etti. Pembe renk ile sembolize edilen bu etkinlikler Sağlık Bakanlığı'nın yanı sıra, tüm dünyada çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından da destekleniyor” dedi.

Hastane girişinde açılan stantta vatandaşlara yönelik bu kanserin farkındalığını oluşturmak için çeşitli broşürler dağıtılırken, verilen eğitim sonrası katılımcılara pembe kurdele takıldı.

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