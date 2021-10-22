Ordu’da kripto para operasyonu: 4 gözaltı

Ordu’da jandarmanın kripto para operasyonunda 4 kişi yakalandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığınca yasadışı kripto para üretimi (Mining) yapan ve kurdukları sistemleri satışa sunan şahıslar ile ilgili alınan duyumun değerlendirilmesi üzerine Altınordu ilçesinde 4 şüpheli şahsın bulunduğu eve operasyon düzenlendi.

Evde ve eklentilerinde yapılan aramada yaklaşık piyasa değeri 560 bin lira olduğu değerlendirilen 25 adet ekran kartı, 9 adet ram bellek, 4 adet flash bellek, 6 adet hard disk, 6 adet ana kart, 9 adet güç kaynağı, 4 adet cep telefonu, 3 adet laptop bilgisayar, 15 adet soğutucu fan, 6 adet işlemci, 25 adet riser, 25 adet riser kablo ve 6 adet mining rig düzeneği ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 4 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.

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