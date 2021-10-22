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Kışın vazgeçilmezi kestane kansere karşı koruyor Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Anıl Öztürk: “Kestane tüketiminin kansere karşı koruyucu etkisi bulunmaktadır. Ayrıca kan basıncını düzenler ve bireyi kalp ve damar hastalıklarından korur”

İHA

Kışın vazgeçilmezi kestane kansere karşı koruyor Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Anıl Öztürk: “Kestane tüketiminin kansere karşı koruyucu etkisi bulunmaktadır. Ayrıca kan basıncını düzenler ve bireyi kalp ve damar hastalıklarından korur”

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Anıl Öztürk, soğuk havaların sevilen yiyeceklerinden kestanenin tam bir şifa deposu olduğunu belirtti. Öztürk, “Kestane tüketiminin kansere karşı koruyucu etkisi bulunmaktadır. Ayrıca kan basıncını düzenler ve bireyi kalp ve damar hastalıklarından korur. Kalsiyum, magnezyum, manganez, fosfor, çinko ve potasyum gibi mineraller bakımından da zengin bir içeriğe sahiptir” dedi.

Kolesterolü düşürüyor
Kış aylarının vazgeçilmezi şifa deposu kestanenin kansere karşı koruduğunu ve demir, kalsiyum, magnezyum, manganez, fosfor, çinko ve potasyum gibi mineraller bakımından da zengin bir içeriğe sahip olduğunu vurgulayan Medical Park Ordu Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Anıl Öztürk, kestanenin faydaları hakkında şunları söyledi:
“Kestane aslında ne meyve ne de kuruyemiştir. Kestane bol lifli ve karbonhidratlı bir tohumdur ve genellikle tohumların yağ içerikleri fazladır. Ancak bu noktada kestane, zinciri kırıp yağ yerine bol karbonhidrat barındırmasıyla diğer tohumlardan ayrılır. Aynı zamanda vitaminden zengin olan kestane B1, B2, B9 ve C vitaminlerini de içinde bol miktarda barındırır. Kestane demir, kalsiyum, magnezyum, manganez, fosfor, çinko ve potasyum gibi mineraller bakımından da zengin bir içeriğe sahiptir. Diş sağlığı, kemikler ve kan dolaşımı için oldukça yararlıdır. Kalp damar hastalıklarından koruyucu özelliğe sahiptir ve kolesterolü düşürür. Aynı zamanda flavanoidlerden de zengin olan kestane, iyi bir antioksidan olup bizi serbest radikallerin olumsuz etkilerinden koruyarak kansere karşı koruma sağlamaktadır.”

“Diyetteyseniz günde 5 adetten fazla tüketmeyin”
3 adet büyük boy kestanenin ortalama 1 dilim ekmeğe eşdeğer kaloriye sahip olduğunu söyleyen Uzm. Dyt. Öztürk, “Yani bir oturuşta 15 kestane yediğinizde kendinizi 5 dilim ekmek yemiş ve vücudunuza 350 kalori almış olarak düşünebilirsiniz. Bu yüzden kilo kontrolü sağlamak adına günde 5 adedi geçmemeye özen gösterilmelidir. Özellikle karbonhidrat türevi olan nişastayı bünyesinde fazlaca barındıran kestane, kan şekerini orta hızda yükselten yani orta glisemik indeksli gıdalar sınıfında yer alır. Bu nedenle tüketimine özellikle şeker hastaları özen göstermeli, kan şekeri ve insülin takiplerine göre ayarlanan özel bir diyette kontrollü tüketmeleri sağlanmalıdır.” diye konuştu.

Haşlama yapılabilir
En sağlıklı kestane pişirme yönteminin haşlama yöntemi olduğunu ifade eden Uzm. Dyt. Öztürk, kestaneyi nasıl pişirebileceğimiz hakkında şu bilgileri paylaştı:
“Kestane tavada, fırında, közde pişirilebileceği gibi haşlama olarak da pişirilebilir. Hatta en sağlıklı kestane pişirme yöntemi haşlama yöntemidir. Çünkü bu yöntemle bir yandan nem oranı artan kestanenin bir yandan kalori değeri düşmektedir. Ancak bu miktarlar aynı gramaj değerinde kestaneyi göz önüne aldığımızda geçerlidir. Haşlama yöntemi ile pişirildiği için fazla tüketebileceğimiz anlamına gelmemelidir.”

Tavada kestane tarifi
"İlk önce kestanelerimizi güzelce yıkıyoruz. Ardından şişkin kısımlarından artı (+) şeklinde çok derine girmeden bir bıçak yardımıyla çiziyoruz (Ama siz dışa doğru bombeli karın kısmından yanlamasına uzun bir şekilde de çizebilirsiniz, o da gayet iyi sonuç veriyor.) Çizdiğimiz kestaneleri 2 saat suda beklettikten sonra tavaya atıp başka bir şey ilave etmeden pişiriyoruz. Kabuk kısımları siyahlayana kadar tahta bir kaşıkla 23 dakikada bir karıştırıyoruz. Daha sonra ise tavanın kapağını kapatarak kısık ateşte bir süre daha pişirip ocaktan tamamen alıyoruz. Suda bekletecek kadar vaktiniz yoksa eğer yaklaşık olarak 1 kg kestane için üzerine 1 çay bardağına yakın su ekleyerek de pişirebilirsiniz. Tüketirken porsiyon kontrolüne dikkat etmeniz ve kan şekerini yükseltme hızını ayarlayabilmek adına 34 adet kestanenin yanında 1 çay bardağı kadar süt ya da yoğurt tüketmeniz yerinde bir tercih olacaktır."

Esmer pirinçli kestane pilavı:
"Adından anlaşılacağı üzere tarifimizde iki glisemik indeksi yüksek besini bir arada tüketmemek adına beyaz pirinç yerine esmer pirinci kullanıyoruz. Pilavımızda kullanacağımız kestanelerimiz haşlanmış olacağından yukarıdaki tarifteki gibi güzelce yıkayıp kestikten sonra haşlamaya atıyoruz. Pilavın altına soğanını ve yağını ekledikten sonra pirinci, kestaneleri, damak tadınıza göre dilerseniz dolmalık fıstığınızı ya da kuş üzümünüzü belki biraz pekmezi ve parlaklığı açısından birkaç damlalık limonu ekleyerek karıştırıp kapağını kapatıyoruz. Kısık ateşte yaklaşık olarak 1520 dakika pişiriyoruz. Bu karbonhidrat deposu haline getirdiğimiz pilavınızı porsiyon kontrolüne dikkat ederek yanında sevdiğiniz bir et yemeği ile birlikte tüketmeniz glisemik indeksini dengelemek adına sağlıklı bir tercih olacaktır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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