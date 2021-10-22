Ordu’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

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Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)ORDU'da, polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 5'i yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yürütülen soruşturmada, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik Altınordu, Ünye ile Kumru ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 5'i yabancı uyruklu 6 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyale el koyuldu. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu

2021-10-22 12:54:28



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