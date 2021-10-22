Ordu'da 150 kilo esrara 2 tutuklama

Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)ORDU´nun Fatsa ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 150 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si, mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları saptanan şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Ekipler, 20 Ekim akşamı Fatsa ilçesindeki 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 150 kilo 500 gram esrar, 1 dijital terazi, 1 esrar kurutma amaçlı vantilatör ile fanlı ısıtıcı ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 3 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Erhan Günaydın ve Mehmet Burunoğlu mahkemece tutuklandı, A.K. de adli kontrolle serbest kaldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2021-10-22 13:45:25
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