Ordu'da 150 kilo esrara 2 tutuklama

Rusya'da barut deposunda patlama: Çok sayıda ölü var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)ORDU´nun Fatsa ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 150 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları saptanan şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Ekipler, 20 Ekim akşamı Fatsa ilçesindeki 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 150 kilo 500 gram esrar, 1 dijital terazi, 1 esrar kurutma amaçlı vantilatör ile fanlı ısıtıcı ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 3 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Erhan Günaydın ve Mehmet Burunoğlu mahkemece tutuklandı, A.K. de adli kontrolle serbest kaldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2021-10-22 13:45:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.