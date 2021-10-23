Yavru köpeği ezip, yoluna devam etti

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Mustafa KIRLAK/FATSA (Ordu), (DHA)ORDU'nun Fatsa ilçesinde kimliği belirsiz kişi, kullandığı otomobille yavru köpeğe çarpıp kaçtı. Arka ayakları kırılan yavru köpek tedaviye alınırken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Evkaf Mahallesi Yapraklı Sokak´ta meydana geldi. Henüz kimliği tespit edilemeyen sürücü, kullandığı otomobille yolda gezen yavru köpeği ezdi. Sürücü yoluna devam ederken, yavru köpek acı içerisinde havlamaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar, Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı'nı arayarak yardım istedi. Yavru köpek, gelen ekipler tarafından alınarak Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne götürüldü. Arka ayakları kırılan köpek tedaviye alındı.

Otomobilin yavru köpeğe çarptığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Fatsa Mustafa KIRLAK

2021-10-23 14:07:59



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