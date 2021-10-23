TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 0 - Artvin Hopaspor: 0

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TFF 3.Lig 1. Grup maçında Fatsa Belediyespor kendi saha ve seyircisi önünde ağırladığı Artvin Hopaspor ile 00 berabere kaldı.

Stat: Fatsa İlçe

Hakemler: Hüseyin Gökberk Arslan xx, Denizcan Şahin xx, Eren Öksüzler xx

Fatsa Belediyespor : Ömürcan xx, Ekrem xx, Enver xx, Emrah xx, Mustafa xx, Ahmet xx, Mehmet xx, Oğuzhan xx, Ömer xx, Ramzan xx(Ersan dk.81 x), Tahir xx(Ozan dk.81 x)

Artvin Hopaspor : Beycan xx, Saffet xx, Ufuk xx(Murat dk.81 x),Furkan xx, Ali Say xxx(Furkan dk.81) x, Fatih xx, Yasin xx(Çayan dk.70 x), Osman xx, Melih xx(Bilal dk.81 x), Selim xx(Hüseyin dk.65 x), Safa xx

Sarı kartlar: Mustafa, Enver, Ömer (Fatsa Belediyespor), Safa, Yasin, Ali Say, Bilal, Saffet(Artvin Hopaspor)

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