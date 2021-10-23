TFF 3. Lig: Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği SK: 0 - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor: 4

TFF 3. Lig 3. Grup’un 9. haftasında Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği SK, sahasında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor’a 40 mağlup oldu.
Stat: Yeni Ordu
Hakemler: Cihan Ölmez xxx, Ulaş Çelik xxx, Abdulkadir Yılmazoğlu xxx
Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği SK: Ferhat x, Ahmet Batuhan x, Serhat x (Seçim Can dk. 56 x), Oğuz x (Yağız Berkan dk. 72 x), Bilal xx, Eray x (Eren dk. 73 x), Metin x, Cevatcan xx, Ömercan x (Volkan dk. 55 x), Tevfik Doğukan xx, Arda xx (Görkem Can dk. 12 x)
Kırıkkale Büyük Anadolu Spor: İlker xxx, Yunus Emre xx (Serkan dk. 81 ?), Mehmet xx, Emrah xx, Yasin xxx, Uğur xx (Reşit dk. 81 ?), Ali Kemal xxx (Ensar Eyüp dk. 88 x), Buğra x, Onur x, Seyit Mehmet xx (Yiğit Alp dk. 65 xx), Doğukan xx
Goller: Yasin (dk. 17 ve 23), Ali Kemal (dk. 60 ve 67) (Kırıkkale Büyük Anadolu Spor)
Sarı Kartlar: Ahmet Batuhan, Bilal Gülden, Eray Eren (Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği SK), Mehmet Albayrak (Kırıkkale Büyük Anadolu Spor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.