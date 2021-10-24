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Ayet yazılı konfetileri sahaya atan 4 taraftara gözaltı

DHA

Ayet yazılı konfetileri sahaya atan 4 taraftara gözaltı


Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta, Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği ile Kırıkkale Büyük Anadoluspor arasındaki maçın 52'nci dakikasında sahaya, aralarında Kuran-ı Kerim'den ayetler yazılı ve Türk bayrağı parçaları bulunan konfetiler de atıldı. Polis, 4 taraftarı gözaltına aldı.
TFF 3'üncü Lig 3'üncü grubun 9'uncu haftasında dün Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği ile Kırıkkale Büyük Anadoluspor karşı karşıya geldi. Yeni Ordu Stadı'nın açılış mücadelesinin 52'nci dakikasında sahaya atılan konfeti ve kağıtlar arasında Kuran-ı Kerim'den ayetler ve Türk bayrağı parçalarının da yer aldığını gören polis ekipleri, 4 taraftarı gözaltına aldı. Polisin yaptığı araştırmada Forza Fidangör taraftar grubu lideri Ş.Ö.'nün orta ve lise öğrencilerinden kullanmadıkları ders kitaplarını getirmelerini istediği, öğrencilerin bu kitapları C.D., Ü.T. ve B.M.'ye teslim ettikleri belirlendi. Matbaada kesilerek konfeti haline getirilen kitapların sahaya atıldığı tespit edildi. 4 kişinin emniyetteki sorgusu sürüyor. Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, adli ve idari soruşturma başlatıldığı duyuruldu.
'HERKESİN SAĞDUYULU OLMASI GEREKMEKTEDİR'
Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Şehrimizde, takımımız üzerinden halkımızı kutuplaştırmaya çalışan bir kitlenin varlığı herkes tarafından bilinmektedir. Ordulu ve Ordusporlu olan herkesin, emniyet güçlerimiz tarafından olay sonuçlandırılana kadar sağduyulu olması gerekmektedir. Yapılan her kötülüğe karşı iyilikle gitmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2021-10-24 09:45:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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