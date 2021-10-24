Ordu’da konfeti soruşturması Ordu’daki maçta atılan konfetilerin arasında Türk Bayrağı ve Atatürk resimlerinin de olduğu belirlendi

Ordu’da yeni açılan stadyumun açılış maçında Kur’anı Kerim sayfalarının kesilip konfeti şeklinde fırlatılmasıyla ilgili soruşturma titizlikle sürüyor.

Ordu Cumhuriyet Savcılığı, 23.10.2021 Cumartesi günü yapımı tamamlanarak hizmete açılan yeni stadyumun açılış maçında Orduspor 1967 Kırıkkale Büyük Anadolu Spor futbol karşılaşmasının 52. dakikasında maraton tribününden sahaya atılan konfetilerle ilgili yaptığı soruşturmada, konfetilerin arasında Kur'anı Kerim sayfalarının yanı sıra Türk Bayrağı ve Atatürk resimlerinin de olduğunu belirledi.

Soruşturma kapsamında emniyet görevlilerince yapılan incelemede; orta öğretim ve lise ders kitaplarının kıyılarak konfeti haline getirildiği ve konfeti olarak atılan kağıtlar arasında, kitaplarda bulunan Türk Bayrağı ve Atatürk resimleri ile Kur'anı Kerim yazılarının bulunduğu kağıtlar bulunduğu anlaşıldı. Soruşturma kapsamında; söz konusu kitapların Ü.T. ve C.C.D. isimli şahıslar tarafından toplanarak B.M. isimli şahsa verildiği, B.M.'nin de kitapları iki ayrı matbaada kıydırarak maçtan dört saat önce stadyuma getirdiği tespit edildi.

Olayla ilgili olarak tribün lideri olan Ş.Ö. isimli şahıs ile Ü.T., C.C.D. ve B.M. isimli şahıslar olmak üzere 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Kitapların kıyıldığı matbaa sahipleri olan İ.D. ve E.Y. isimli şahıslar ise şüpheli sıfatıyla ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmaya titizlikle sürdürüyor.

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