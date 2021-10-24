Ayet yazılı konfetileri sahaya atan 4 taraftara gözaltı (2)

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3'Ü ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI, 1'İ KARANTİNAYA ALINDI

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta, Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği ile Kırıkkale Büyük Anadoluspor arasındaki maçın 52'nci dakikasında sahaya, aralarında Kuran-ı Kerim'den ayetler yazılı ve Türk bayrağı parçaları bulunan konfetilerin atılması olayı ile ilgili başlatılan soruşturmada, Forza Fidangör Taraftar Grubu lideri Ş.Ö. ile birlikte C.D., Ü.T. ve B.M., gözaltına alındı. 4 şüpheliden 3'ü emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Ş.Ö., C.D., Ü.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden B.M.'nin ise sağlık kontrollerinde koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu evde karantinaya alındığı, karantinasının bitmesinin ardından hakim karşısına çıkacağı öğrenildi. DHA-Spor Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2021-10-24 18:20:21



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