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Konfeti skandalında 3 kişiye adli kontrol, 1 kişiye karantina

İHA

Konfeti skandalında 3 kişiye adli kontrol, 1 kişiye karantina

Ordu’da yeni stadın açılışında patlatılan konfetilerden çıkan Kur’anı Kerim sayfalarının çıkmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alının 4 kişiden 3’ü adli kontrolle serbest bırakıldı, test sonucu pozitif çıkan bir kişi ise karantinaya alındı.
Ordu’da dün akşam 19.00 saatinde oynanan ve aynı zamanda Yeni Ordu Stadının açılış maçı olan Orduspor 1967 ile Kırıkkale Büyük Anadoluspor arasındaki TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasının 52. dakikasında kutlama adına konfeti patlatıldı. Kur’anı Kerim ayetlerini içeren sayfaların parça parça kesilerek konfeti olarak sahaya fırlatıldığı görülürken, durumu fark eden vatandaşlar, emniyet görevlilerine ihbarda bulundu.
Ordu Valiliğinden dün gece yapılan açıklamada, olayla ilgili 4 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, sahaya atılan konfeti ve kağıtlar arasında Kur'anı Kerim'den ayetler yazılı ve Türk bayrağı parçaları görülmesi üzerine Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili hızlı bir şekilde soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Ş.Ö isimli Forza Fidangör Taraftar Grubu lideri tarafından orta ve lise öğrencilerinden kullanmadıkları ders kitaplarını getirmelerini istedikleri, öğrencilerin bu kitapları C.D. ve Ü.T. isimli şahıslara getirerek teslim ettikleri, bu iki şahsın da toplanan kitapları B.M. isimli şahsa teslim ettikleri ve iki ayrı matbaada kestirerek konfeti haline getirdikleri tespit edilmiştir. İlgili 4 şahıs kısa sürede gözaltına alınmış olup konu ile ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir.”

3 kişiye adli kontrol, 1 kişiye karantina
Gözaltına alınan şüphelilerden Ş.Ö., C.D. ve Ü.T. emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilirken, korona virüs test sonucu pozitif çıkan B.M. ise karantinaya alındı. Mahkemede sorguları alınan 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karantinaya alınan B.M.’nin ise ilerleyen günlerde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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