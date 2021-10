Türkiye şampiyonu Ordulu gençler, dünya robot şampiyonasında ülkeyi temsil edecek Ordu Dr. Mehmet Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte ürettikleri ve Türkiye birincisi oldukları robot ile dünya şampiyonasına katılacak

Ordu Dr. Mehmet Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte ürettikleri ve Dünya Robot Olimpiyatı’nın (World Robot OlympiadWRO) Türkiye ayağında birinci oldukları robot, dünya şampiyonluğunda Ordu’yu ve ülkeyi temsil edecek.

Her yıl düzenlenen, gençlerin robot ve bilime karşı ilgilerini arttırmayı hedefleyen Dünya Robot Olimpiyatı, (World Robot Olympiad WRO) ilkokuldan üniversiteye dünyanın her yerinde tüm öğrencilerin fikir üretme ve problem çözme gibi yeteneklerini düşündürücü ve eğitici robot turnuvaları ve aktiviteleri geliştirmeye çalışıyor. Ordu Dr. Mehmet Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Serra Kağıtçı ve Ahmet Alim Özcanlı, Dr. Mehmet Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Murat Demir ile birlikte ürettikleri robot ile Bilim Kahramanları Derneği tarafından düzenlenen ve bu yıl ‘Powerbots The Future of Energy’ teması ile yarışan takımlar arasından kurallı klasman gençler kategorisinde Türkiye birinciliği kazanarak, dünya şampiyonluğunda yarışmaya hak kazandı.



“40 robotun arasından Türkiye birincisi olduk”

Şampiyona hakkında bilgiler veren Dr. Mehmet Hilmi Güler Bilim Sanat Merkezi Müdürü Tuncay Kaya, sadece robotik alanda değil, yapay zeka, TUBİTAK, TEKNOFEST gibi tüm alanlarda Türkiye’yi Dr. Mehmet Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi olarak temsil etme noktasında geçmişte de başarılarının olduğunu kaydetti. Kaya, “Bugün yine büyük bir başarıya imza attık, bundan sonraki süreçte de artık dünya literatüründe yer alacak ve ismimizi duyuracak şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. Bu konuda öğrencilerimiz zaten çalışmalarına devam ediyor. Pandemi sürecinin de etkileri oldu ama bu zor şartlar altında 40 robotun arasından Türkiye birinciliği elde etmek bizim için büyük bir başarıydı” dedi.



“2019 yılındaki derecemizi daha yukarıya taşımayı hedefliyoruz”

Dr. Mehmet Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Murat Demir, dünya şampiyonasına hazırlandıklarını belirterek, “Her yıl belirli bir konsept belirleniyor ve Bilim Kahramanları Derneği aracılığı ile Türkiye şampiyonası organize ediliyor. Dünya çapında bütün ülkeler, o yıl konsept neyse ona uygun olarak bize verilen mat ve görevler dizilişinde uygun robotlarını kendileri tasarlayıp, verilen görevleri verilen süre içinde yapmaya çalışıyorlar. Bu yılın konusu enerji verimliliği ile alakalıydı. Verilen mat üzerinde güneş, rüzgar ve akarsu enerjisi kullanarak bir görev tasarlanmış, biz de bu görevi verilen düzen içinde yaptık. 1 dakika 55 saniye içinde görevi tamamlayarak, yarışmanın Türkiye ayağını tamamladık. Bizim klasmanımızda kontenjan gereği 40 tane takım katılıyor. Hedef şuanda dünya şampiyonluğu, 2019 yılında yine Türkiye şampiyonu olarak katılım sağlamıştık, şimdi de oradaki derecemizi yukarıya taşımayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Demir, çalışmalarda destek veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve kurum yönetimine de teşekkür etti.



“Öğrencilerin hedefi dünya şampiyonluğu”

Robot yarışmasında yer alan lise ve Dr. Mehmet Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi ve 17 yaşındaki Serra Kağıtçı, çalışmalarının sonucunda Türkiye birinciliğini aldıklarını ve hedeflerinin dünya şampiyonasından birinci olarak derece almak olduklarını söyledi.

Ahmet Halim Özyanlı isimli öğrenci de amaçlarının dünya şampiyonluğu olduğunu belirterek, kendilerine projelerde destek olan kurum çalışanlarına teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.