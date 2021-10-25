Şirket çalışanları, piknik organizasyonunda aileleri ile birlikte moral depoladı

Ordu’nun Ünye ilçesinde faaliyet gösteren firma, geleneksel olarak düzenlediği piknik organizasyonu ile çalışanları bir araya getirerek hem kaynaşmalarına, hem de güzel vakit geçirerek moral depolamalarına olanak sağladı.

Ünye ilçesinde 25 yıldır faaliyet gösteren, doğal olarak ürettikleri zeytin ile beraberinde 150 çeşit farklı ürünü de bünyesinde bulunduran Çalıkoğlu Gıda Paz. Gıda Ltd. Şti., özellikle pandemi sürecinde yoğun mesai harcayan çalışanlarını unutmadı. Her yıl düzenli olarak yapılan ve geleneksel hale gelen piknik organizasyonunda, şirket çalışanları ve çalışanların ailelerinin bir arada bulunmasını sağlayan firma, bu kapsamda Ünye ilçesindeki Asarkaya Kenet Ormanı’nda piknik etkinliği düzenledi. Aileler ile birlikte yaklaşık 200 kişinin katılım sağladığı organizasyonda çalışanlar, pandemi kuralları kapsamında güzel bir hafta sonu geçirme fırsatı buldu.



“Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz etkinliklerimize yeniden başladık”

Çalıkoğlu Gıda Genel Müdürü Resül Çalık, 5 Mayıs 1997 yılında ticari hayatına başlayan şirketlerinin, bünyesinde çalıştırdığı tamamı seçme ve alanlarında başarılı personelleriyle gidererek büyüdüklerini söyledi. Şirketin, 25 yıllık süre içerisinde kurumsallaşma adına çok önemli yol kat ettiğini ve çalışanların aile ortamında mesailerini sürdürdüklerini ifade eden Çalık, bu tür etkinliklere şirket olarak önem verdiklerine değinerek, “Her yıl düzenlemiş olduğumuz ailelerle birlikte piknik etkinliğine uzun bir süre pandemi nedeniyle ara vermiştik. Şuan bu arayı kapatıp, etkinliğimizi yeniden yapmaya başlamış bulunmaktayız. İnşallah bundan sonra belirli aralıklarla, pandemi sürecinde de bir sıkıntı olmadığı takdirde bu etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz” dedi.



“Aile ortamında güzel vakit geçiriyoruz”

“İnşallah, katılım sayısını daha da arttırarak, bu tür etkinliklerimize ilerleyen süreçte devam edeceğiz” diyen Genel Müdür Çalık, “Birlikteliğimizi pekiştirmek adına yaptığımız bu etkinlikler, hem çalışanlarımız, hem de bizim için faydalı oluyor, hem bizim hem de çalışanlarımızın moral ve motivasyonu artıyor. Aile ortamında birlikte başarıya ulaştığımız çalışanlarımız ile yine aile ortamında hep beraber güzel vakit geçiriyoruz. Zaten şirketimizin kuruluşundan bu yana aileye ve aile ortamına önemi veriyoruz, bizleri iş hayatından uzaklaştırarak moral sağlayan bu tür etkinlikler, ilerleyen yıllarda katılım sayısı artarak devam edecektir” diye konuştu.

Pikniğe katılım sağlayan şirket çalışanları ve aileleri, bir süredir pandemi kısıtlamaları nedeniyle bir araya gelemediklerini, şirket tarafından düzenlenen bu tür etkinlikler ile hem bir araya gelip kaynaştıklarını, hem de güzel vakit geçirdiklerini söylediler.

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