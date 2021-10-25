Ordu’da 36 kadına fuhuş cezası

Ordu’da son bir hafta içesinde yapılan asayiş çalışmalarında 36 kadına fuhuş cezası uygulandı.
Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 1824 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 36 kadına fuhuş yapmaktan, 6 kişiye açıktan alkol tüketmekten, 1 kişiye dilencilikten, 3 kişiye kumar oynamaktan, 5 kişiye sarhoşluktan, 1 kişiye havai fişek kullanmaktan, 1 kişiye kimlik bildirme kanununa muhalefetten, 1 kişiye yasak av yapmaktan, 1 kişiye sahte alkol imal etmekten, 6 kişiye korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari işlem yapıldı.
Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 40 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 24’ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.