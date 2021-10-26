Vali Sonel'den Cumhuriyet yaşıtlarına yakın ilgi Ordu Valisi Tuncay Sonel, eşi ile birlikte Cumhuriyet ile yaşıt olan yaşlılara, şehit ailelerine ve engeli ailelerini evlerinde ziyaret etti

Ordu Valisi Tuncay Sonel, eşi Handan Sonel ile birlikte, şehit ailesi, engelli ailesi ve Cumhuriyetin kuruluşu ile yaşıt olan yaşlılara evlerinde ziyarette bulundu.

Vali Tuncay Sonel, eşi Handan Sonel ile birlikte Altınordu ilçesi Akyazı, Boztepe ve Şahincili Mahallesi’nde ikamet eden 2 şehit ailesi, 2 engeli olan aile ve 2 Cumhuriyetle yaşıt dede ve nine olmak üzere toplam 6 aileye evlerinde ziyarette bulundu. İlk ziyaretini Boztepe Mahallesi’nde ikamet eden 100 yaşındaki Maksut Şimşit’e yapan Vali Sonel, yatağa bağımlı olarak hayatını sürdüren Maksut Dedenin halini ve hatırını sorarak, bakımını üstlenen oğlu İsmail Şimşit ile bir süre sohbet etti.



Cumhuriyet ile yaşı yaşlılar evlerinde ziyaret edildi

Vali Sonel, “Yaşlılara hürmet etmek, onları ziyaret etmek, yaşlıların duasını almak önemli. Cumhuriyetimizin 98. yılında Ordu genelinde Cumhuriyetle yaşıt 67 dede ve ninemizi kaymakam arkadaşlarımızla birlikte evlerinde ziyaret ediyoruz. Maksut dedemiz de bunlardan biri. Onların duasını almak çok önemli” dedi.

100 yaşındaki Maksut Dedenin oğlu İsmail ve gelini Ayla Şimşit ise, “Sayın Valimiz Tuncay Sonel, değerli eşleri Handan hanımefendi ile birlikte evimize kadar gelerek bizleri mutlu ettiler, şeref verdiler. Yakın ilgileri dolayısıyla teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerine yer verdiler.

Vali Tuncay Sonel eşi Handan Sonel ile birlikte sonrasında Şahincili Mahallesi’nde yaşayan Cumhuriyet ile yaşıt 98 yaşındaki Hava Demetgül nineyi de evinde ziyaret ederek, hal ve hatırını sordu, yaşlılara hürmet göstermenin önemine değinerek, aileye istek ve ihtiyaçları olupolmadığını sordu.



Şehit aileleri ziyaret edildi

Ziyareti kapsamında şehit yakınlarını da unutmayan Vali Sonel, eşi Handan Sonel ile birlikte 1997 yılında Tokat'ın Reşadiye ilçesinde terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Jandarma Astsubay Kani Çaylak'ın Akyazı Mahallesi’nde oturan eşi Aslıhan Çaylak’a da bir ziyaret gerçekleştirdi. Vali Sonel, şehidin eşi Aslıhan ve oğlu Oğuzhan Çaylak’a bir şeye ihtiyaçları olup olmadığını sorarak, “Şehitlerimizin emaneti olan siz değerli ailelerimizin her zaman yanınızdayız. Sizlere minnet borçluyuz. Sizler için ne yapsak az. Kapımız sizlere sonuna kadar açık” diye konuştu.

Vali Tuncay Sonel ve eşi Handan Sonel, 23 Eylül 1994 tarihinde Tunceli'nin Ovacık ilçesinde şehit olan Jandarma Uzm. Çvş. Ufuk Akdemir’in Şahincili Mahallesi’nde yaşayan anne Fethiye ile baba Dursun Akdemir’i de evlerinde ziyaret ederek hatırlarını sordu. Şehit aileleri, ziyaretten duydukları memnuniyetleri dile getirerek, yakın ilgiden dolayı teşekkürlerini ilettiler.

Eşi Handan Sonel ile birlikte Şahincili Mahallesi’nde ikamet eden ve engeli olan 5 yaşındaki Rümeysa Aydın ile Akyazı Mahallesi’nde ikamet eden 10 yaşındaki Arnisa Demir’i de evlerinde ziyaret eden Vali Sonel, çocukların ailelerinden bilgi alarak, “Her zaman sizlere yardımcı olmaya hazırız. Vatandaşlarımız mağdur olmasın diye elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” diyerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaretlerde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ender Yanık, Boztepe Mahallesi Muhtarı Mustafa Kurucu, Akyazı Mahallesi Muhtarı Hakan Sarı ile Şahincili Mahallesi Muhtarı Sezgin Güzelordu da hazır bulundu.

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