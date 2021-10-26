Dolarla kumar oynayanlara suçüstü: 5 şahsa 6 bin 680 TL ceza, bir kişiye adli işlem

Ordu’nun Fatsa ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen ve oyuncuların dolar da kullandıkları tespit edilen kumar operasyonunda, kumar oynadıkları tespit edilen 5 şahıs hakkında toplam 6 bin 680 TL para cezası uygulandı, işyeri sahibi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Dumlıpınar Mahallesi civarında kumar denetimi kapsamında, bir işyerinde kumar oynandığından şüphelendi. Ekipler, yaptıkları inceleme sonucu işyerinde, kasnak tabir edilen bir masa etrafında kumar oynandığını tespit etti. Burada yapılan kontrollerde, 1 adet sac malzemeden yapılmış oyun kasnağı, 2 adet barbut tabir edilen zar, 1 adet 10 TL, 24 adet 50 TL,, 31 adet 100 TL, 7 adet 200 TL, ve 1 adet 100 ABD doları olmak üzere toplamda 5710 TL ile 100 ABD doları ele geçirdi. İşyeri sahibi olan C.G. hakkında adli işlem başlatan ekipler ayrıca, 5 şahıs hakkında da kişi başına bin 336 TL olmak üzere toplamda 6 bin 680 TL idari para cezası uyguladı.

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