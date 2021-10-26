İş makineleriyle kapatılan yolda drifte ceza

Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), (DHA)ORDU'da düğün konvoyunda sahil yolunu 4 iş makinesiyle ulaşıma kapatan operatörlere ve drift yapan sürücüye toplam 14 bin 754 TL ceza kesildi.
Ünye ilçesi Sahilköy Mahallesi sahil yolunda düğün konvoyuna katılan 4 operatör, iş makinesiyle karayolunu ulaşıma kapattı. Bu sırada sürücü, spor otomobiliyle drift yaptı. Kayda alınan görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Jandarmanın tespit ettiği 4 kepçe operatörüne toplam 5 bin 356 TL, drift yapan ehliyetsiz otomobil sürücüsü M.T.'ye (27) ise 9 bin 398 TL idari trafik cezası uygulandı.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Ünye Turgut DAĞDEVİREN
2021-10-26 15:12:55
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