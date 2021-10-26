İş makineleriyle kapatılan yolda drifte ceza

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), (DHA)ORDU'da düğün konvoyunda sahil yolunu 4 iş makinesiyle ulaşıma kapatan operatörlere ve drift yapan sürücüye toplam 14 bin 754 TL ceza kesildi.

Ünye ilçesi Sahilköy Mahallesi sahil yolunda düğün konvoyuna katılan 4 operatör, iş makinesiyle karayolunu ulaşıma kapattı. Bu sırada sürücü, spor otomobiliyle drift yaptı. Kayda alınan görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Jandarmanın tespit ettiği 4 kepçe operatörüne toplam 5 bin 356 TL, drift yapan ehliyetsiz otomobil sürücüsü M.T.'ye (27) ise 9 bin 398 TL idari trafik cezası uygulandı.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Ünye Turgut DAĞDEVİREN

2021-10-26 15:12:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.