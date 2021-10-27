Orduspor 1967 Kulübü Asbaşkanı Akça: “Olayın provokasyon olduğunu düşünüyoruz”

Orduspor Kulübü Asbaşkanı Adem Akça, geçen günlerde yaşanan konfeti olayının üzücü olduğunu belirterek, “Orduspor taraftarını kulüp yönetimi ile karşı karşıya getirmek için yapılmış bir provokasyon olduğunu düşünüyoruz. Ülke gündemine düşmesi şehrimizin itibarı için çok zedeleyici bir olay” dedi.

Ordu’da, 23 Ekim saat 19.00'da oynanan ve aynı zamanda Yeni Ordu Stadı'nın açılış maçı olan Orduspor 1967 Kırıkkale Büyük Anadoluspor TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasının 52. dakikasında kutlama adına sahaya konfeti atıldı. Kur’anı Kerim ayetlerini içeren sayfaların parça parça kesilerek konfeti olarak sahaya fırlatıldığı görülürken, durumu fark eden vatandaşlar, emniyet görevlilerine ihbarda bulundu. Yapılan soruşturma neticesinde olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Orduspor Kulübü Asbaşkanı Adem Akça, “Geçtiğimiz hafta sonu Kırıkkale maçının 52. dakikasında her şehrin olduğu gibi bizim de şehrimizin plakası olan 52. dakikada atılan konfetiler sonucu ortaya çıkan iddialar, ülke gündemine şehrimizin itibarını zedeleyici olarak gündeme oturdu. Tabi maçtan sonra yapılan soruşturma neticesinde sadece bizim taraftar grup liderlerimizin bilgisine başvurulacağı söylendi. Arkadaşlarımız bilgi amaçlı gittiler, netice sonucunda sorguya aldılar mahkemenin reddi ile sonuçlandı” dedi.



“Makas tarafından kesildiği sonucuna varıldı”

Olayın detaylarıyla ilgili bilgi veren Akça, "52. dakikada bu olayın atıldığı dakikalarda sadece bir kesimin elinde Kur’anı Kerim’den olduğu iddia edilen sayfalar, incelenmesi sonucunda ortaya çıkanlar bu olayın aynı matbaada yapılmadığı, matbaadan çıkan kağıt parçaları ile Kur’anı Kerim’in kesilen parçalarının aynı ebatta olmadığı, makas tarafından kesildiği sonucuna varıldı. Biz, kulüp olarak pazartesi günü bununla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Ama Orduspor taraftarını kulüp yönetimi ile karşı karşıya getirmek için yapılmış bir provokasyon olduğunu düşünüyoruz. Ülke gündemine düşmesinin şehrimizin itibarı için çok zedeleyici bir olay olduğunu düşünüyoruz. Olayların dakikasında çok farklı insanları etiket yaparak sosyal medyaya atması şehrimiz, taraftarımız, kulüp itibarı ve tüm vatandaşlarımız için üzücü bir olaydır. Bu olayların üzerine gidiyoruz. Devlet büyülerimizden bu olayları kimin yaptığını açıklığa çıkartmasını istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, gözaltına alınan şüphelilerden Ş.Ö., C.D. ve Ü.T. emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilmiş, korona virüs test sonucu pozitif çıkan B.M. ise karantinaya alınmıştı. 3 kişi ise ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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