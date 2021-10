Altınordu’da ‘Cumhuriyet Spor Kompleksi’ hayata geçiyor

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından, çeşitli sportif faaliyetlerin yapılacağı ‘Cumhuriyet Spor Kompleksi’ projesi hayata geçiriliyor.

Altınordu’da, her yaştan vatandaşın sportif ve kültürel imkanlara kolayca ulaşabilmesini amaçlayan belediye, bu kapsamda ilçenin en büyük spor projelerinden birisi olan “Altınordu Cumhuriyet Spor Kompleksi” başta olmak üzere önemli yatırımları şehre kazandırıyor. Ordu’nun il oluşunun 100’üncü yılında şehre kazandırılacak olan tesiste, açık ve kapalı tenis kortu, futbol sahası, basketbol sahası, fitness salonu, bisiklet parkuru, atletizm pisti, kaykay ve paten pisti alanları oluşturulacak. Her yaşa özel spor alanlarının yapılacağı projede eğlence ve dinlenme terasları, otoparklar, uzun atlama sahası, tırmanma duvarı, amfi tiyatro, kültür parkları ve etkinlik alanları da yer alacak. Proje ile yeşil alanlar da artırılacak. Tesiste kütüphane, kafeterya, sosyal etkinlik alanı ve yeşil alanlar bulunacak, gençlerin tesiste huzurlu bir ortamda ders çalışıp, sosyalleşme imkanı bulacağı kütüphane de yer alacak.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Cumhuriyet Mahallesi’nde yapılacak olan tesiste proje çalışmalarının tamamlandığını, spor kompleksinin her yaş gurubundan insana hizmet vereceğini söyledi. Başkan Tören, “Spor kültürünü yaşatma ve yaygınlaştırma hedefiyle gelecek nesillerimizin bu kültürle yoğrulması amacıyla kompleksimiz farklı spor dallarını içerisinde barındırabilecektir. Futbol sahalarından, basketbol sahalarına, tenis kortlarından yüzme havuzuna kadar birçok imkan sunulacaktır. Bir başka projemiz de şehrimizin hatta bölgemizin kültürel çehresine büyük katkı yapacağına inandığımız atlı spor tesisimizdir. Bu yönüyle haralarıyla, at koşum alanlarıyla, müze ve kafeleriyle çok geniş bir alanda hizmet verecek olan tesisimiz şehrimizin modern yapılarından biri olacaktır. Biz, vizyon kenti için çalışıyoruz. Hem üreten hem de sosyal alanda değişimi sağlayacak projelerimiz ile 94 ruhuyla, 2023, 2053, 2071 hedeflerine odaklanmış bir şehir inşa etmek için çabalıyoruz. Derdimiz insan, gayemiz şehre hizmet insana hürmet eden belediyeciliği sürdürülebilir kılmak” dedi.

