ODÜ’lü bilim kadınına tebrik

Kadınların bilime katkısını desteklemek amacıyla UNESCO ve Loreal iş birliği ile hayata geçirilen “Bilim Kadınları İçin” programının 2021 yılı kazananları arasında Ordu Üniversitesi (ODÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğretim elemanı Doç. Dr. Saniye Söylemez de yer aldı.

Türkiye’de ödülü alan dört bilim kadınından biri olan Söylemez, Alzheimer teşhisinde mevcut yöntemlere alternatif yeni nanoenzim temelli sensörlerin uygulanabilirliğinin araştırılması ve yeni bir yaklaşım sunmak için geliştirdiği "Fulleren Temelli Nanoenzim: Alzheimer Teşhisi İçin Yeni Bir Yaklaşım” projesi ile fiziki bilimler alanında 2021 “Bilim Kadınları için” programı ödülüne layık görüldü.

ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Doç. Dr. Saniye Söylemez’i makamında kabul ederek tebrik etti. Rektör Akdoğan, “Üniversitemiz FenEdebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğretim elemanı Doç. Dr. Saniye Söylemez’in Alzheimer hastalığının teşhisi noktasında geliştirmiş olduğu projesi ile 2021 ‘Bilim Kadınları için’ programı ödülüne layık görülmesi ve bu ödülü alan Türkiye’deki dört bilim kadınından biri olması bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Üniversitemiz öğretim elemanının gerçekleştirmiş olduğu nitelikli çalışmaları sonrası elde ettiği bu başarı Üniversitemizin bilim dünyasında bir adım daha öne çıktığının önemli bir göstergesidir. Bilimsel çalışmalar yürüten genç araştırmacılarımıza örnek teşkil edeceğine inandığım başarısından dolayı Doç. Dr. Saniye Söylemez’i tebrik ediyor, bilime katkı sağlayacağı yeni çalışmalarında kendisine başarılar diliyorum” dedi.

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