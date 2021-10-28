Kumru’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

2022 Ramazan ne zaman, hangi ay?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ordu’nun Kumru ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 98'inci yıl dönümü kapsamında Kumru ilçesinde tören düzenlendi. Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören kapsamında kaymakamlık ve belediyeye ait çelenk sunumu yapıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törene, Kumru Kaymakamı Emrah Akduman, siyasi parti temsilcileri ve ilgililer katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.