Vali Sonel, nostaljik tramvayı kullandı

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Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete geçirilen elektrikli nostaljik tramvayı kullandı.

Vali Sonel, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu ilçesinde Rıhtım ile Teleferik alt istasyonu arasında turistik amaçlı hayata geçirilen nostaljik tramvayın vatman koltuğuna geçti. 29 Ekim Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının başlangıcı olan çelen sunma programının ardından, yanında bulunan kız çocuğu ile birlikte tramvay turu atan Vali Sonel, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Vali Sonel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Büyükşehir Belediyemizin nostaljik tramvayı, şehrimize yakıştı” ifadelerine yer verdi.

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