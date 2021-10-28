Başkan Tandoğan, asfalt yapılacak alanda incelemelerde bulundu

Ordu’nun Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, ilçenin Efirli Mahallesi’nde asfalt yapılması planlanan alanda incelemelerde bulundu.

Perşembe Belediyesi tarafından ilçe genelinde çalışmalar sürdürülürken, altyapısı tamamlanan alanlarda üstyapı çalışmaları da devam ediyor. Başkan Tandoğan, çalışmalar kapsamında ilçeye bağlı Efirli Mahallesi’nde yapılacak olan asfalt yol alanında incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçede, konforlu hizmeti vatandaşlara sunmak için çalışmalarını sürdüğünü ifade eden Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, “Efirli Mahalle’sinde yapacak olduğumuz asfalt çalışması için yumuşak zeminde sıkılaştırma ve düzenleme çalışmasını, Efirli Mahalle Muhtarımız Erol Kütük ile yerinde inceledik. Daha kaliteli, daha konforlu ulaşım hizmetini vatandaşlarımıza sunmak için çalışmalarımıza, havaların açtığı her günü fırsata çeviriyoruz. Her köşesinde daha konforlu yaşanabilir bir Perşembe hayalimizi gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Birlikte çalışıyor, birlikte başarıyoruz” dedi.

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