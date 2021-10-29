Ordu Valisi Sonel, 29 Ekim'de nostaljik tramvayı kullandı

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Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU Valisi Tuncay Sonel, kentte hizmet vermeye başlayan elektrikli nostaljik tramvayı kullandı. Duraklardan yolcu da alan Vali Sonel, aracın şehre renk kattığını söyledi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Ordu Valisi Tuncay Sonel, daha sonra küçük bir kız çocuğu ile kentte hizmet vermeye başlayan elektrikli nostaljik tramvayı kullandı. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Altınordu ilçesinde rıhtım ile teleferik alt istasyonu arasında turistik amaçlı hayata geçirilen tramvayın koltuğuna geçen Vali Sonel, duraklardan yolcu da aldı. Vali Sonel, kordon boyunca hizmet vermeye başlayan tramvayın kentte renk kattığını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2021-10-29 12:20:25



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