Fatsa'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikler devam ediyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü kutlama programı, Kaymakam Ömer Lütfi Yaran'ın tebrikleri kabul etmesi ile başladı, ardından ise 75. Yıl Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen kutlama programına geçildi. Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, günün anlam ve önemini ilişkin konuşmasını gerçekleştirdi. Tören geçişinin yapılmasının ardından kutlama programı, oyun gösterileri, şiirlerin okunması, sportif gösteriler, müzik gösterileri ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin protokol tarafından verilmesi ile son buldu.

Törene ayrıca Fatsa Belediye Başkan yardımcısı Ruhi Özbay, Fatsa Cumhuriyet Başsavcısı Özcan Çabukoğlu, Fatsa Ağır Ceza reisi Erdem Oğuz Özer, daire amirleri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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