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Ünye'de Cumhuriyet'in 98'inci yılında 98 fener uçuruldu

İHA

Ünye'de Cumhuriyet'in 98'inci yılında 98 fener uçuruldu

Ordu’nun Ünye ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle fener alayı etkinliği düzenlendi. 982inci yıla özel olarak 98 adet dilek feneri gökyüzüyle buluşturuldu.
Cumhuriyet'in 98'inci yılı kutlamaları kapsamında Ünye’de, Dikilitaş mevkiinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar meşaleli fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüş için Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, protokol ve çok sayıda vatandaş, ellerinde Atatürk posterleri, Türk bayrağı ve meşaleler ile bando eşliğinde Cumhuriyet yürüyüşü gerçekleştirdi.
Yürüyüş sonrası Ünye Kaymakamı Ayhan Işık konuşma yaparak, günün anlam ve önemine değindi. Konuşmanın arından Cumhuriyet'in ilan edilişinin 98'inci yılına özel olarak 98 adet dilek feneri gökyüzüyle buluşturuldu.

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