Ordu'da atlı ve bisikletli fener alayı



Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU'da 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı dolayısıyla bisiklet ve at binenlerin de eşlik ettiği fener alayı düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurt genelinde olduğu Ordu'da da etkinliklerle kutlanıyor. Altınordu ilçesinde atlı ve bisikletli kortej yürüyüşü düzenlendi. Durugöl Mahallesi Soya Caddesi'nden başlayan fener alayına protokol mensupları, asker erkanı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kalabalık grup ellerindeki meşaleler ve Türk Bayraklarıyla yürüyüş yaptı. Vatandaşlarda balkonlarından alkışlarla yürüyüşe destek verdi. Yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüşün ardından fener alayına katılanlar İlkadım Anıtı'nda gökyüzüne dilek feneri ve balon bıraktı. DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2021-10-29 20:46:44



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