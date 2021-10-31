TFF 3. Lig: 52 Orduspor FK: 1 - İskenderunspor: 3

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TFF 3. Lig 2. Grup'un 10. haftasında 52 Orduspor FK sahasında İskenderunspor'a 31 mağlup oldu.



Stat: Yeni Ordu

Hakemler: Semih Kurt xxx, Ali Kılıç xxx, Cem Harman xx

52 Orduspor FK: Hasan xx, Taner xx, Sinan xx, Emre xx, Sergen xx (Muzaffer dk. 70 xx), Gökhan xxx, Özgen xx (Fırat Sefa dk. 76 xx ), Gökhan Berkay xx, Şükrü Kaan xx, Doğancan xx (Efe Kağan dk. 64 xx), Batuhan xx (İzlem Anıl dk. 48 xx)

İskenderunspor: Muhammet Can x, Recep x, Abdurrahman xxx (Ömer dk. 77 x), Emre xxx (Hakan dk. 86 ?), Enes x (Osman dk. 71 xxx), Ahmet x, Murat x, Onur x, Metehan x, Fadıl x, İrfan x (Nureddin dk. 87 ?)

Goller: Emre (dk. 24), Abdurrahman (dk. 28), Osman (dk. 83) (İskenderunspor), Gökhan (dk. 90+4) (52 Orduspor FK)

Sarı Kartlar: Enes, Muhammet Can, Onur (İskenderunspor), Emre, Taner, Gökhan Berkay (52 Orduspor FK)

(52 Orduspor FK)

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