Ünye’de atlar Cumhuriyet için koştu Başkan Tavlı, “Ata Sporumuz Olan Biniciliğin Gelişmesi İçin Gayret Gösteriyoruz”

Ordu’nun Ünye Belediyesi tarafından, Cumhuriyet’in kuruluşunun 98’inci yıl dönümü dolayısıyla, Cumhuriyet koşusu rahvan at yarışları gerçekleştirildi.

Etkinlik, Ünye Belediyesi Binicilik ve Sosyal Tesisleri’nde, çok sayıda ilin katılımı gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu yarışlar, 10 kategoride gerçekleştirildi. Baş, başaltı, büyük orta, küçük orta, deste, taze beşli, dörtlü tay, üçlü tay, minik tay ve yerli dörtnal olmak üzere gerçekleştirilen yarışlar büyük çekişmelere sahne oldu.



“Ata sporumuz olan biniciliğin gelişmesi için gayret gösteriyoruz”

Düzenlenen yarışlar sonrası ödül töreninde konuşan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98’inci yılını ata sporumuz olan rahvan at yarışları ile kutlamanın ayrı bir mutluluğunu yaşıyoruz. Ata sporumuz olan biniciliğin gelişmesi için tesislerimizi yenileyerek ve geliştirerek halkımızın hizmetine sunduk. Bugün halkımızın yoğun katılım göstermesi ne kadar doğru bir iş yaptığımızın da göstergesidir. Türk milletinin tarihinde at en değerli varlıklardan bir tanesidir. Bugünde atlarımızın yarışlarını keyifli bir şekilde izledik. Organizasyonumuza katılan tüm yarışmacılar ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Yarış sonrası dereceye girenlere plaket takdim edildi.

