Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde, 17 Mart 2006 tarihinde Ordu Üniversitesi'nin (ODÜ) ve Tıp Fakültesi'nin açılmasını sağlayan Başkan Hilmi Güler, ODÜ’nün yeni akademik yılının ilk dersini verdi.

Ordu Üniversitesi 20212022 akademik yılı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in açılış dersi ile başladı. Ordu Üniversitesi (ODÜ) 20212022 Akademik Yılı Açılış Töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Ordu tanıtım filmi izletilmesi, protokol konuşmaları ile devam etti.

Ardından bilgi ve tecrübesiyle Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ODÜ’lü öğrencilere 20212022 akademik yılının ilk dersini verdi.



“Rüyalarım gerçek oldu”

2006 yılında temelleri atılan üniversite ile bugünkü gelinen noktadan bahsederek ilk derse giriş yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, daha sonrasında öğrencilere enerji, gıda ve su güvenliğinin öneminden bahsetti.

Ders öncesi açıklamalarda bulunan Başkan Güler şöyle konuştu:

“Mümkün olduğu kadar sizlerle kısa ve öz sohbet havası içerisinde faydalı olmaya çalışacağım. Nereden nereye diye düşünüyorum temelini attığımız üniversite muhteşem bir eser olarak ortaya çıktı. 2006 yılında temellerini attığımızda yaptığım konuşmada Martin Luther’in ‘I have a dream’ yani bir hayalim var sözü ile başlamıştım o zaman. Ve bu rüyanın gerçekleştiğini gördüm. Buralar çamur deryasıydı, böyle bir eserin ortaya çıkması benim rüyalarımı gerçekleştirdi. Akademik bir konuşmada yapabilirdim ama istedim ki gerçek hayattan, bulunduğumuz şartları da göz önüne alarak ileriye ışık tutan bazı noktalara dokunmanın uygun olduğunu düşündüm.”



“Ordu ailesi olarak her zaman yanınızdayız”

Yeni akademik yılın Ordu’ya, Türkiye’ye, öğrenci ve akademisyenlere hayırlı olmasını dileyen Ordu Valisi Tuncay Sonel, “Ordu Üniversitemizin 20212022 öğrenim yılının Ordu’muza, ülkemize, sizlere hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ordu’muz 19 ilçesiyle, yeşiliyle, mavisiyle, yaylalarıyla, misafirperver insanlarıyla Karadeniz’in ülkemizin en nadide şehirlerinden bir tanesi. Sizler burada önce Allah’a sonra bizlere emanetsiniz. İnşallah hayırlısıyla öğrenim hayatınızı tamamlar, vatanımıza güzel işler yapacak insanlar yerlere gelirsiniz. Hangi işi yaparsanız yapın severek yapın. Muhakkak kendinizi geliştirin. 20 bin öğrencisiyle, 1.500 akademisyen ve personeliyle Ordu ailemizin değerlerimizden olan üniversitemiz bizlerin en değerlileri. Büyükşehir Belediye Başkanımız tecrübeli bir bakanımız, abi kardeş gibiyiz. İlçe kaymakamlarımız, ilçe belediye başkanlarımız, il müdürlerimiz ile her zaman yanınızdayız” dedi.



“Üniversitemiz her geçen gün yerini üst sıralara taşımaya devam ediyor”

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, açılış konuşmasında Ordu Üniversitesi’nin her geçen gün yerini üst sıralara taşıdığını söyledi. Rektör Akdoğan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Üniversitemize açıldığı günden bu yana katkı sağlayan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. En başta Sayın Bakanımız Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler Beyefendi bu üniversitenin açılmasında, temelinin atılmasında ve bu günlere gelmesinde emeği vardır. Kendilerine huzurunuzda teşekkür ediyorum. Ordu Üniversitesi modern ve her türlü ihtiyaçlara cevap verebilecek kapasiteye sahip yerleşkeleriyle bilimsel, sosyal ve kültürel yaşamıyla üniversitemizi tercih eden öğrencilerimize rahat, güvenilir bir eğitim imkânı sunmaktadır. Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırmasında 2020 raporuna göre üniversitemiz 125 devlet üniversitesi arasından 42. Sırada yer alırken, Karadeniz’de öğrenci memnuniyeti noktasında 1. sıradadır. URAP 2021 sonuçlarına göre Türkiye’deki 179 üniversite arasından 83’üncü, 121 devlet üniversitesi arasından 69’uncu ve 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler arasından ise 26. sırada yer alan üniversitemiz her geçen gün yerini üst sıralara taşımaya devam etmektedir. Bu vesileyle 20212022 eğitim öğretim yılının her birimizin hakkında hayırlı olmasını Yüce Allah’tan temenni ediyorum.”



“Yeni akademik yıl hayırlar getirsin”

Yeni akademik yılın hayırlar getirmesini temenni eden Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, “Türkiye’de şu anda hamt olsun birçok alanda kendinizi geliştirebildiyseniz çalışma alanı var. Bizim öğrenciliğimizde çok nitelikli çocuklar uçak mühendisliğine giderdi ama çalışma alanı bulamazdı. Şimdi elektrik, elektronik, genetik gibi birçok alanda çalışma alanı bulunuyor. Gençlerin bu karamsarlığı aşmaları için işaret vermenin manevi bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Bu vesileyle de yeni akademik yılın hayırlar getirmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler tarafından verilen ilk dersin ardından puan türüne göre bölüm ve programlara birinci olarak yerleşen öğrencilere ödülleri takdim edilerek biniş töreni yapıldı.

