Ordu kivisinde erken hasat uyarısı TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soyda: “Kivide erken hasat aromayı bozuyor”

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurlu Üyesi Arslan Soydan, kivide erken hasadın kaliteyi ve lezzeti bozduğunu söyledi.

Türkiye'de, Yalova'dan sonra en fazla kivi üretiminin yapıldığı Ordu'da, fındığın yanında üreticilerin yaklaşık 25 yıldır önemli geçim kaynakları arasında yer alan kivi hasadına yaklaşık 10 gün kalırken, kivide bu yıl rekolte kaybı da bekleniyor. Erken hasat edilmesi durumunda depo ömrü kısalan kivi, aroması düşük olarak hasat edildiğinde lezzetini de kaybediyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurlu Üyesi Arslan Soydan, kivi hasadına kısa bir süre kaldığını, üreticilerin hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi. Soydan, “Kivi bölgemiz için çok önemli bir ürün haline geldi. Şuan kivi gerçekten fındık hasadından sonra kasım ayının 10’una doğru hasadı başlıyor ve üreticinin de bu aylarda bir ek geliri oluyor. Bu sene kivide fiyatlar da iyi, 8 lira civarında bir fiyat beklentisi var. Şu anda alıcılar da o fiyatları üreticiler ile paylaşıyor” dedi.



“Önemli olan aroma oranının yakalanması”

“Kivide önemli olan, özellikle aroma oranının yakalanması gerekiyor” diyen Soydan, erken hasat yapılmaması gerektiğine değinerek, “Bu sene havalar biraz yağışlı gittiğinden üreticilerimizin aroma oranına dikkat etmesi gerekiyor, aromanın 6,5 civarında olması gerekiyor. Erken hasat demek kivide aroma oranının düşük olması ve lezzetinin olmaması demektir. Üreticilerimiz de bunlara zaten dikkat ediyor. üreticilerimiz de zaten şuan kivilerini en iyi şekilde hazırladı ve hasat zamanını bekliyorlar” şeklide konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.