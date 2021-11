Altınordu’da ‘Her Okula Bir Can Dostu’ projesi hayata geçirildi

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Her Okula Bir Can Dostu’ projesi ile çocuklara hayvan sevgisini aşılamayı hedefliyor.

Altınordu Belediyesi başlattığı proje ile sokaklardaki hayvanları sahiplenerek ailesinin bir parçası yapan tüm hayvan severleri desteklemeye devam ediyor. Sahiplenilen her kedi ve köpek için kulübe, mama, mama kabı, tasma, veteriner hizmeti gibi katkılar veren belediye, özellikle çocukların da hayvan sevgisi ve şefkati ile yetişmesi için de okullarla da işbirliği yapıyor. Bu kapsamda Altınordu Belediyesi’nin başlattığı, ‘Her Okula Bir Can Dostu’ projesi kapsamında aşı ve bakımları yapılan kedi ve köpekler, talepte bulunan okullara veriliyor. Okulların bahçelerinde oluşturulan ve yaşam alanlarına konulan sokak hayvanları, öğrencilerden büyük ilgi görüyor.

Başlatılan proje kapsamında iki can dostu sahiplenen Altınordu İlkokulu’na belediye, geri dönüşüm malzemelerinden ürettiği kulübeler ile destek verdi. Öğrenciler ve okul idaresinin bakacağı can dostlar, okul bahçesinde kendileri için hazırlanan yuvalara yerleştirildi.

Projeyi anlamlı bulduğunu belirten ve mutluluğunu dile getiren Altınordu İlkokulu Müdürü Güngör Uçar, “Bizlere emanet edilen sevimli dostumuza da en iyi şekilde öğrencilerimizle birlikte bakacağız, artık yeni yuvası burası” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.