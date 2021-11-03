Ordu'da sonbahar güzelliği

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Ordu’da, sonbahar mevsimi ile birlikte sararan ağaç yaprakları kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Sonbahar mevsiminin renklerinde son günler yaşanırken, Kumru ilçesinde ağaçların sararan yaprakları kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Kışın habercisi olarak bilinen yaprak sararması sonrası oluşan manzara vatandaşların da ilgisini çekti. İlçenin yüksek kesimlerinde ve ormanlık alanlarında çekilen fotoğraflar, ortaya eşsiz bir manzara koydu.

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