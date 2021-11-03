Altınordu’da mobil aşı hizmeti

Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüse karşı başlatılan aşılama kampanyasına Altınordu Belediyesi, mobil sağlık tarama aracı ile destek veriyor,.
Altınordu Belediyesi’nin, içerisinde tıbbi cihazlar ile sağlık görevlilerinin olduğu gezici mobil sağlık tarama aracı, korona virüs ile mücadele kapsamında şifa dağıtmak için yola çıkmıştı, şimdi de mobil aşı merkezi ile Kovid19 aşılarını vatandaşın ayağına götürüyor.
Altınordu Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle Kovid19 aşısının daha büyük kitlelere ulaştırılması amacıyla, koordineli olarak yürütülen aşılama çalışmaları kapsamında ekipler Alınca Mahallesi'nde yaşlı ve engelli vatandaşlara aşı uygulaması gerçekleştirdi. Alınca Mahallesi’nde belediyenin özel hastane konforundaki gezici mobil sağlık tarama aracından 24 kişi faydalandı. Mahalle muhtarı Engin Dursun da ekibe eşlik etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.