Tarımda çığır açan çalışma Ordu’da kurulan Biyo-İnovasyon Merkezi Doku Kültürü Laboratuvarında, üretilmesi zor bitkiler steril ortamda ve kısa sürede üretiliyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, açık alanda yetiştirilmesi zor olan veya mümkün olmayan bitkileri, hayata geçirdiği ve Karadeniz’de ilk olan Biyoİnovasyon Merkezi Doku Kültürü Laboratuvarında steril ortamda ve kısa sürede üretilmesini sağlıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Ulubey ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi’nde faaliyetlerine başlayan Karadeniz’de ilk ve tek olan Biyoİnovasyon Merkezi, hem modern tarıma geçişte önemli bir eksikliği gideriyor hem de girişimciler için uygun laboratuvar ortamı sağlıyor.



Üretilmesi zor bitkiler bu merkezde hayat buluyor

Ana faaliyet alanı Doku Kültür Laboratuvarı olan Biyoİnovasyon Merkezi’nde Distilasyon Ünitesi, Topraksız Tarım Ünitesi, Dikey Tarım Ünitesi, Ata Tohum Ünitesi ve Eğitim Ünitesi yer alıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Doku Kültürü Laboratuvarında, açık alanda yetiştirilmesi zor olan veya mümkün olmayan bitki türlerinin fide ve fidanlarının steril ortamda, kısa sürede çok fazla sayıda üretilmesini sağlıyor.

Doku Kültür Laboratuvarında bitkiler klonlanarak kaynak bitkinin binlerce kopyası elde ediliyor. Yapılan bu çalışma ile ihtiyaç duyulan bitkilerdeki erişim güçlükleri ortadan kaldırılıyor.



Yeni bitki türleri için çalışma yapılıyor

Doku Kültürü Laboratuvarında kısa sürede çok sayıda fide ve fidan üretilebilmesi için kaynak ilk bitki transferinden, sterilizasyon süreçleri ve besi ortamlarının hazırlanmasına ait tüm protokoller gerçekleştirilirken yeni bitki türlerine yönelik protokol geliştirme çalışmaları da hızla devam ediyor.

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