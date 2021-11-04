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Akın: “Mali Müşavir ve Muhasebeciler Odasını iş ortağımız olarak görüyoruz”

İHA

Akın: “Mali Müşavir ve Muhasebeciler Odasını iş ortağımız olarak görüyoruz”

Ordu Defterdar vekili Cabir Akın, Mali Müşavir ve Muhasebeciler Odasını iş ortağı olarak gördüklerini belirterek, “Onları beklenti ve sorunları bizim de sorunlarımızdır” dedi.
Ordu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası yöneticileri ile Ordu Defterdarlığı görevlileri Fatsa Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde bir araya gelerek ortak çalışma çalıştayı gerçekleştirdi. Çalıştayda, her iki tarafın birlikte yapacakları ortak çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.
Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş, sahadaki sorunları konuşup, mali müşavirlerin idareden beklentilerini ve idarenin de mali müşavirlerden beklentileri konusunda istişare almak için bir araya geldiklerini söyledi. Baş, “2 tarafta ülke ekonomisinin bütçesinde yer alan kamu görevlileri içerisinde yer alan en büyük yere sahip vergi gereğinin ortak hareket edebilmenin yollarını arıyoruz. Ordu Mali Müşavirler Odası olarak ildeki tüm bürokratlarla ilişkilerimiz çok iyi. Bizlerin meslek camiasının taleplerine kayıtsız kalmayarak sorunu çözme noktasında ellerinden gelen desteği sağlıyorlar” dedi.
Ordu Defterdar vekili Cabir Akın ise yaptığı konuşmada, “Mali Müşavir ve Muhasebeciler Odasını iş ortağımız olarak görüyoruz. Onların beklenti ve sorunları bizimde sorunlarımızdır. Ordu Defterdarlığı olarak üzerime düşen görevi yapmaya her zaman hazırız” diye konuştu.
Çalıştay Boztepe, Köprüpaşı, Fatsa ve Ünye Vergi dairesi müdürleri ile Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleşti.

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