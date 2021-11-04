Ünye’de içme suyu sorunu çözüme kavuşuyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) ekipleri, ilçelerde içme suyu çalışmalarına devam ediyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi il genelinde yaptığı altyapı yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda 19 ilçedeki tüm mahallelerde kullanım ömrünü doldurmuş içme suyu hatları yenilenirken, bir yandan da içme suyu hattı olmayan mahallelere yeni içme suyu hatları kazandırılıyor. Çalışmalarına Ünye ilçesinde devam eden OSKİ ekipleri, Atatürk Mahallesi’nin beklediği içme suyu altyapı çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatları ile çalışmalara başlayan OSKİ ekipleri, ekonomik ömrünü tamamlamış ve sık arızaların yaşandığı 7 bin 500 metrelik içme suyu hattında çalışmalarını kısa süre içinde tamamlayarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunacak.

OSKİ Genel Müdürü Murat Us, 19 ilçede altyapı ve üstyapı çalışmalarının devam ettiğini belirterek, yapılan çalışmalarla ilçelerin modern içme suyu hatlarına kavuştuğunu söyledi. Genel Müdür Murat Us, “İlçelerde içme suyu çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda çalışmalarımıza Ünye ilçesi Atatürk Mahallesi’nde devam ediyoruz. Mahallemize içme suyu ihtiyacını karşılayan hat, ekonomik ömrünü tamamlamıştı ve sık arızalar meydana geliyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatları ile bu mahallemizde çalışmalara başladık. Toplamda 7 bin 500 metre uzunluğundaki içme suyu hattının şu ana kadar 1 bin 300 metrelik bölümünü bitirdik. Kalan bölümlerin tamamlanması için ekiplerimiz çalışma yürütüyor. Kısa süre içinde bitirmeyi hedeflediğimiz içme suyu hattı ile Atatürk Mahallesi sağlıklı içme suyuna kavuşmuş olacak” dedi.

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