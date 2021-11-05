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Günlük adım sayısını arttırarak kilo vermek Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Anıl Öztürk: “Her yeni adımda, yakılan kaloriler sayesinde farkında olmadan kilo verilir” “Adımlarımızın sıklığı ve süresi arttıkça metabolizmamızın hızı da artmaktadır. Her seferinde aynı adımı atsak bile daha fazla kalori harcarız”

İHA

Günlük adım sayısını arttırarak kilo vermek Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Anıl Öztürk: “Her yeni adımda, yakılan kaloriler sayesinde farkında olmadan kilo verilir” “Adımlarımızın sıklığı ve süresi arttıkça metabolizmamızın hızı da artmaktadır. Her seferinde aynı adımı atsak bile daha fazla kalori harcarız”

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Anıl Öztürk, atılan her yeni adımda, yakılan kaloriler sayesinde farkında olmadan kilo verme hedefinin gerçekleştirildiğine belirterek, “Adımlarımızın sıklığı ve süresi arttıkça metabolizmamızın hızı da artmaktadır. Her seferinde aynı adımı atsak bile daha fazla kalori harcarız” dedi.
Basit tekniklerle kilo vermenin mümkün olduğunu söyleyen Medical Park Ordu Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Anıl Öztürk, basit kurallara dikkat ederek zayıflamanın mümkün olduğunu ifade etti.

Adımsayar
Diyetisyen Öztürk, sağlıklı zayıflamanızı sağlayacak üç önemli ipucu hakkında bilgilendirmede bulundu:
"Bazı akıllı telefonların kendisinde bulunan uygulamayı kullanarak ya da indirdiğiniz herhangi bir adımsayar uygulaması ile adımlarınızı saymanız mümkün. Tek yapmanız gereken gün içinde telefonunuzu yanınızdan ayırmamanız. Akıllı telefonu veya herhangi bir adımsayar cihazı bulanmayanlar ise kendilerine bir süre belirleyip her gün bu süreden daha fazla adım atmaya çalışabilirler. Örneğin, günde yarım saat ile başlayıp bu süreye her gün 5 dakika ekleyerek hareket sürelerini uzatabilirler.”

İrade
“Sağlıklı zayıflama hedefinde belki de bizim önemli ihtiyacımız güçlü bir iradedir. Adımsayar uygulamamızı gün boyu kontrol etmeli, gün bitiminde ise gece yatağa girmeden önce adımsayarlarından gün içinde attıkları adım sayısını bir kenara not etmeliyiz. Bu işlemi birkaç gün sürekli yaparak ortalama olarak attığınız adım sayınızı hesaplayıp kendinizde farkındalık oluşturabilirsiniz. Örneğin, bu işlemleri yaptınız ve günde ortalama olarak 3000 adım attığınızı gördünüz. İlk etapta yapmanız gereken günlük adım sayınızı 3500 olarak hedefleyip bu adım sayısını tamamlamadan gece yatağa girmemek. 1 hafta sonunda göreceksiniz ki, bunu tamamlamak sizin için artık çok kolay bir hale gelmiş. Sırada sizin yaşam şeklinize göre belirlediğiniz yeni hedef yani yeni adım sayınız var. Bu adım sayınız 10 bin olabileceği gibi 20 bin de olabilir, bu tamamen sizin sağlık durumunuza ve gün içindeki yoğunluğunuza bağlıdır.”

Ne kadar hareketli olduğunuzu öğrenin
“Günde atılan adım sayısına göre aktiflik derecesinde hangi grupta yer aldığınıza göz atın. Bu kıstaslar size hedef belirlemede yardımcı olabilir:
Günde 2 bin 500 adımdan az adım atıyorsanız hareketsiz
2 bin 500 ile 4 ben 999 arasında adım atıyorsanız limit hareketli
5 bin ile 7 bin 499 adım arasında adım atıyorsanız düşük düşük hareketli
Günde 7 bin 500 ile 9 bin 999 adım atıyorsanız veya işiniz yürümeyi gerektiren bir işse kısmen hareketli
10 bin ile 12 bin 499 arasında adım atıyorsanız aktif
Günde 12 bin 500 adımdan fazla adım atıyorsanız yüksek aktifsiniz demektir.”

Zaman
“Günlük adım sayınızı tamamlamanız için elinizde ne varsa bırakıp sadece yürümeniz gerekmiyor. Tek yapmanız gereken aklınıza geldikçe gün içinde oturduğunuz yerden kalkıp kısa bir yürüyüş yapmanız (bulunduğunuz odanın içerisinde bile olabilir). Örneğin evdeyseniz ve susamışsanız, yanınızda bir bardak ve sürahi bulundurmak yerine sadece bardak bulundurabilirsiniz. Her susadığınızda mutfağa gitmek ya da yemeği salondaki masada yiyorsanız gerekli tabak çanağı taşımak yerine teker teker elinize alıp götürmeniz, zaman yok gibi bahaneleri ortadan kaldırıp adımsayarınızda attığınız adım sayınızı her geçen gün biraz daha artıracaktır. Herkesin kişisel özelliklerine göre (yaş, cinsiyet, boy, kilo...) farklılık gösterse de günlük ortalama 10 bin adım atan bir kişi 300500 kalori arası bir kayıp sağlar. Bu rakamda bireysel özellikler kadar atılan adımların ne sıklıkla birbirini tekrarladığı ve yürürken nasıl bir tempo tercih edildiği de önemlidir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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