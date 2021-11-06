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TFF 3. Lig: Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği SK: 0- İçel İdmanyurdu SK: 1

İHA

TFF 3. Lig: Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği SK: 0- İçel İdmanyurdu SK: 1

TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği SK, sahasında İçel İdmanyurdu SK'ya 10 mağlup oldu.

Stat: Yeni Ordu
Hakemler: Gökhan Alkayalar xxx, Hakan Yoldaş xxx, Fetdah Yiğit xxx
Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği SK: Cantuğ xx, Ahmet Batuhan xx, Serhat xx, Oğuz xx, Muhammet Can xx (Muhammed dk. 46 xx), Tolga xx (Eren dk. 72 x), Mustafa xx, Görkem Can xx (Seçim Can dk. 66 xx), Volkan xx, Cevatcan xx (Metin dk. 47 xx), Tevfik Doğukan xx
İçel İdmanyurdu Spor Kulübü: Sertaç xx, Furkan xx (Burak dk. 87 ?), Batuhan xx, Muhammed Raşit xx, Sabit Hakan x, Ömer xx, İhsan Uğur xx, Erkan xx, Özkan xx, Murat Can xx (Ömer Faruk dk. 88 ?), Aslan x
Gol: Murat Can (dk. 63) (İçel İdmanyurdu Spor Kulübü)

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