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Başkan Güler: "Ordu’nun geleceği parlak" Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: “Kendi tecrübelerime bakarak söylüyorum. Ordu’nun bundan sonraki geleceği parlak gözüküyor”

İHA

Başkan Güler: "Ordu’nun geleceği parlak" Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: “Kendi tecrübelerime bakarak söylüyorum. Ordu’nun bundan sonraki geleceği parlak gözüküyor”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, İstanbul’da bulunan Ordulu Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile bir araya geldi. İstanbul ile Ordu arasında bir köprü kurduklarını belirten ve Ordulu iş insanlarını ‘zengin kaynaklara sahip’ dediği Ordu’ya yatırım yapmaya davet eden Başkan Güler, “Kendi tecrübelerime bakarak söylüyorum. Ordu’nun bundan sonraki geleceği parlak gözüküyor” dedi.
Bu yıl 10’uncusu düzenlenen “Ordu Tanıtım Günleri” için İstanbul’da bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, beraberinde AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile birlikte İstanbul’da faaliyetlerini sürdüren Ordulu STK’larla bir araya geldi.

“Çok zengin bir iliz”
Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı tanıtım videosunun gösterimi ile başlayan programda konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve planlanan yatırımlarla ilgili katılımcılara bilgiler verdi.
Ordu’da klasik belediyeciliğin dışına çıktıklarının ve önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerinin altını çizen Başkan Güler, Ordu’nun çok zengin kaynaklara sahip olduğuna vurgu yaptı.
Başkan Güler, “Ordu’da klasik belediyeciliğin dışına çıktık. 2,5 yılda 13001400 kilometre yol yaptık. 1000 kilometre su hattı inşa ettik, göletler, barajlar yapıyoruz. Bunlar bizim için mesele değil. Önemli olan zihinsel dönüşümü yapmak. Yani önce düşünmemiz lazım. Düşünen Ordu Üreten Yarışan Ordu. Biz büyük kaynaklara sahibiz. Dünyanın hemen hemen gezmediğim yeri kalmadı. Uzun dönem Enerji Bakanlığı yaptım. 94 yılında Cumhurbaşkanımızla beraber Büyükşehir Belediyesi’nde önce İSKİ’yi sonra da İGDAŞ’ı devraldık ve hava kirliliğini çözdük. Su problemlerini çözdük. Biz geçmiş tecrübelerimizden yola çıkarak şunu gördük. Ordu bazı devletlerden büyük. Çok zengin bir iliz, çok zengin bir ülkeyiz. Bu kaynaklarımızı ele alırsak kimseye muhtaç olmadan önemli adımlar atabiliriz” diye konuştu.

“Ordu’nun geleceği çok parlak”
Ordu’nun geleceğinin çok parlak olduğunu ifade eden ve İstanbul’da bulunan Orduluları Ordu’ya yatırım yapmaya davet eden Başkan Güler, “Biz buraya sizlerle bir özlem ve hasret gidermek için geldik. Sizlerle istişare ederek 1 saat 15 dakika uzaklıktaki Ordu’ya, buradaki başarılarınızı, dürüstlüğünüzü, ahlaki değerlerinizi ve erdemli davranışlarınızı getirin ve biz bir birliktelik sağlayalım. Yatırımlarımız için her şey var. Kaynaklarımız çok zengin. Kendi tecrübelerime bakarak söylüyorum. Ordu’nun bundan sonraki geleceği parlak gözüküyor. Burada bizim yapacağımız şey hepimiz bir birimize yardımcı olalım. Gölgeden duranın gölgesi olmaz. Önce kendimizle tanışalım. Olduğumuz şartlarda devam etmeyelim. Hepimizin içinde uyandırılmayı bekleyen bir dev var. Ordu’da bu fazlasıyla var. Bunu yapalım ve edilgen değil etkin olalım. Reaksiyonel değil aksiyonel olalım. Tüm bu çalışmalarımızı birlikte yapmamız mümkün. Bizim artık eksiğimiz yok fazlamız var. Kenti ile ili ile gurur duyan bir topluluk halindeyiz ve bunu daha güzelleştirelim” şeklinde konuştu.

Milletvekili Yediyıldız: "Başkan Güler Ordu’ya yeni bir çehre kazandırdı"
Toplantıda konuşan AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ise, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in Ordu’ya yeni bir çehre kazandırdığını belirtti. Başkan Güler’in belediyeciliği çok iyi bildiğini kaydeden Yediyıldız, “Ordu’ya yeni bir çehre kazandıran, belediyeciliğin ne demek olduğunu genişçe anlatan, Ordu’da belediyecilik anlamında ne yapılması gerekiyorsa yapan, sıkıntıları çözmek adına çalışan, gerçekten samimi, iyi duygularla kendi memleketine kendi insanına değer veren Büyükşehir Belediye Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Diğer yandan bizleri bir araya getiren ve bugün bize ev sahipliği yapan Eyüpsultan Belediye Başkanımız Deniz Köken’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Deniz Köken’den teşekkür
Programın ev sahipliğini yapan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de bir selamlama konuşması gerçekleştirdi. Bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Köken, katılım sağlayan herkese teşekkürlerini iletti.
Düzenlenen program yapılan protokol konuşmalarının ardından son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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