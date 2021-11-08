Ordu yaylalarında sonbahar güzelliği

Ordu’da sonbahar mevsimi ile birlikte sararan ağaç yaprakları, yaylalarda kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Sonbahar mevsiminin renklerinde son günler yaşanırken, Ordu’nun yüksek kesimli yaylalarında ağaçların ve bitki örtüsünün sararan yaprakları kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Kışın habercisi olarak bilinen yaprak sararması, bazı noktalarda gökyüzünün eşsiz mavisi ve bulutların arasında kendisini göstererek, güzel görüntüler oluşturdu. Yaz aylarında yeşilin her tonunu bünyesinde bulunduran yaylada, sonbaharda oluşan turuncu renkleri, yaylaların güzelliğini ikiye katladı.

Vatandaşlar, yılın her mevsiminde yaylaların ziyaret edilmesi gerektiğini belirttiler.

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