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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu yaylalarında sonbahar güzelliği

İHA

Ordu yaylalarında sonbahar güzelliği

Ordu’da sonbahar mevsimi ile birlikte sararan ağaç yaprakları, yaylalarda kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Sonbahar mevsiminin renklerinde son günler yaşanırken, Ordu’nun yüksek kesimli yaylalarında ağaçların ve bitki örtüsünün sararan yaprakları kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Kışın habercisi olarak bilinen yaprak sararması, bazı noktalarda gökyüzünün eşsiz mavisi ve bulutların arasında kendisini göstererek, güzel görüntüler oluşturdu. Yaz aylarında yeşilin her tonunu bünyesinde bulunduran yaylada, sonbaharda oluşan turuncu renkleri, yaylaların güzelliğini ikiye katladı.
Vatandaşlar, yılın her mevsiminde yaylaların ziyaret edilmesi gerektiğini belirttiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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