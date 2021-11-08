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Ordu’da 10-19 yaş arasında vaka sayısı yükseliyor Ordu Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu: “İl geneli yaş gruplarına göre vaka dağılımı istatistiğine bakıldığında 10-19 yaş arasında vaka sayılarında bir yoğunluk yaşanıyor” “Kovid-19 salgınından dolayı vefat edenlerin büyük çoğunluğu 60 yaş üzeri vatandaşlarımız olduğunu görüyoruz. Onun için 60 yaş üzeri vatandaşlarımızın mutlaka 3. doz aşılarını olmalarını istiyoruz”

İHA

Ordu’da 10-19 yaş arasında vaka sayısı yükseliyor Ordu Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu: “İl geneli yaş gruplarına göre vaka dağılımı istatistiğine bakıldığında 10-19 yaş arasında vaka sayılarında bir yoğunluk yaşanıyor” “Kovid-19 salgınından dolayı vefat edenlerin büyük çoğunluğu 60 yaş üzeri vatandaşlarımız olduğunu görüyoruz. Onun için 60 yaş üzeri vatandaşlarımızın mutlaka 3. doz aşılarını olmalarını istiyoruz”

Ordu'da her hafta Pazartesi günleri yapılan Kovid19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı, Vali Tuncay Sonel’in başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilik Toplantı Salonunda yapılan Kovid19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısında Ordu’daki vaka artışlarıyla ilgili Vali Tuncay Sonel’e bilgi veren İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, il geneli yaş gruplarına göre vaka dağılımı istatistiğine bakıldığında 1019 yaş arasında vaka sayılarında bir yoğunluk yaşandığını belirtti.

"Vefat edenler 60 yaş üzeri"
Bunun yanında 60 yaş ve üzeri vatandaşlardan 3. doz aşılarını yaptırmayanların oranının yüksek olduğunu belirten Kasapoğlu, “Pozitif vakaların ve onların temaslılarının izole olmaları ve karantina altında olmaları gerekirken, buna uymadıklarını gözlemliyoruz. Bu belirtmiş olduğumuz nedenlerden dolayı da ilimizdeki aktif vaka sayısı yüksek çıkıyor. Vaka sayılarının azaltılmasına yönelik tedbirlerimizi alıyoruz. Kovid19 salgınından dolayı vefat edenlerin büyük çoğunluğunun 60 yaş üzeri vatandaşlarımız olduğunu görüyoruz. Onun için 60 yaş üzeri vatandaşlarımızın mutlaka 3. doz aşılarını olmalarını istiyoruz. Diğer taraftan vaka yoğunluğunun olduğu ve taşıyıcı durumda olan 12 yaş ve üzeri gençlerimizin de aşılarını mutlaka yaptırmalarını istiyoruz. Bu salgından korunmanın tek bilimsel gerçeği aşıdır. Aynı zamanda bireysel koruyucu tedbirleri de elden bırakmamalıyız. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uymalıyız” dedi.

“Yaşlı ve gençlerin aşılanmasına yoğunlaşalım”
Bu hafta 60 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 3. doz aşılarını yaptırmaları, 12 yaş ve üzerindeki gençlerin de aşılanmaları konusunda yoğunlaşılmasını isteyen Vali Tuncay Sonel, “18 yaş ve üzeri nüfusun en 2 doz aşılanmasında, yüzde 83.44’lük oranla Türkiye birinciliğimizi sürdürüyoruz. Bu sevindirici ve bizleri mutlu eden bir durum. Aşılama çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ancak, aynı başarıyı aktif vaka sayılarını azaltmada da göstermeliyiz. Bunun için mülki idare amirleri olarak bizler de yarından itibaren sahada olacağız. Vatandaşlarımıza, esnaflarımıza, şoförlerimize pandeminin devam ettiğini, tedbirleri elden bırakmamak gerektiğini, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini hatırlatacağız. Özellikle yaşlılarımızı korumalıyız. Çünkü, onlar pandemiden daha çok etkileniyorlar. Onların 3. doz aşılarını mutlaka yaptırmalıyız. Gençlerimiz de taşıyıcı durumda olduklarından onlarda kendilerini ve sevdiklerini bu illetten korumaları için mutlaka aşı olmalılar. Ordulu hemşerilerimize, pandemiye alınan tedbirlere riayet etmeleri ve aşı konusunda gösterdikleri duyarlılık ve hassasiyetten dolayı hasseten teşekkür ediyorum. Aynı hassasiyeti devam ettirmelerini istirham ediyorum” diye konuştu.
Toplantıya katılan İlçe Kaymakamları ve kurum müdürleri Kovid19 pandemisi ile ilgili yürütülen çalışmalar ve yapılması gerekenler konusunda görüş, düşünce ve önerilerini dile getirdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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