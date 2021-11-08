Denize giren kadın ekiplere zor anlar yaşattı

Ordu’nun Ünye ilçesinde denize giren ve dakikalarca denizden çıkmayan kadın emniyeti harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, önceden bir işletmede çalıştığı ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Suna Y. (32) isimli kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle denize girdi. Denize açılan kadını gören çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, sudan çıkmak istemeyen kadını güçlükle denizden çıkarttı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulans içerisinde sakinleştirildikten sonra Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, Suna Y. isimli kadının psikolojik sorunları olduğu ve daha önce bir eğlence mekanında çalıştığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.