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Prof. Dr. Enginyurt: Aşı olanlarda hastalık belirtisiz bulaşıyor

DHA

Prof. Dr. Enginyurt: Aşı olanlarda hastalık belirtisiz bulaşıyor


Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)Sağlık Bakanlığı´nın koronavirüs vaka haritasında Ordu, her 100 bin kişide 468,35 ile en fazla vakanın görüldüğü 4'üncü il oldu. Kentteki vaka artışlarını değerlendiren Ordu Üniversitesi (ODÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, "Aşılılar da hastalık belirti vermeden bulaştırıcılığı devam ettiriyor. Bu nedenle pozitif vaka sayısı ve bulaştırıcılık artıyor" dedi.
Sağlık Bakanlığı´nın koronavirüs aşı tablosunda aşılama oranının en yüksel olduğu il olan Ordu, son haftalardaki vaka artışlarıyla da dikkati çekti. Koronavirüs vaka haritasında her 100 bin kişide 468,35 ile en çok vaka görülen 4'üncü il olan kentte, Covid-19 polikliniklerinde yoğunluk yaşanıyor.
'AŞILI KİŞİLER DE VİRÜS TAŞIR'
ODÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, aşı olanların da rehavete kapıldığını belirterek şunları söyledi:
"Aşılılar rehavete kapıldıkları için bir araya geliyor ve maske takmıyor. Bu nedenle virüsü bulaştırıyorlar. Aşı olmak demek; virüsü taşımayacağımız anlamına gelmiyor. Aşılı kişiler de virüsü taşır. Aşılılar da hastalık belirti vermeden bulaştırıcılığı devam ettiriyor. Bu nedenle pozitif vaka sayısı ve bulaştırıcılık artıyor. Aşı olmak; virüsü taşımamıza veya hasta olmamıza engel değil. Ordu'da aşılı vatandaşlarımız belirti göstermeden hastalığı geçiriyor. Aşı olduğumuzda hastalığı çok hafif geçireceğiz ama virüsü taşımaya devam edeceğiz. Pandemi bitmediği sürece maskeye ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmemiz gerekiyor. Toplu alanlardan uzak durmamız gerekiyor. Aşılı olduğumuz için toplu alanlara girmemiz serbest olabilir ancak bu kuralları ihmal etmemiz anlamını taşımıyor."
'VİRÜS AŞILILARA DA BULAŞACAK'
Virüsün aşı olanlara da bulaştığına dikkat çeken Prof. Dr. Enginyurt, "Özellikle tam doz aşılarını yaptıranlar hastaneye yatmıyor ve vefat olmuyor. Bizim amacımız; virüsü taşımamak değil. Pozitiflik her aşıda olduğu gibi her zaman olabilir. Grip aşısı oluruz, 'hastalığı çok hafif atlattım' deriz. Aşılamada amacımız; hastaneye yatışı ve ölümleri engellemek. Vatandaşlarımız şu rehavete kapılıyor; aşı olduğum için rahatlıkla hareket edebilirim, virüs bana bulaşmayacak. Hayır. Virüs aşılılara da bulaşacak. Pandemi bitmeden aşılı da olsak rehavete kapılmamamız gerekiyor. Vatandaşlarımız lütfen üzerlerine düşen görevleri yapsınlar. Tamamen pandemi bitmeden maske, mesafe, hijyen kurallarından vazgeçemeyiz. Bunun yanı sıra bir arada geçirdiğimiz zaman diliminin kısa olması gerekiyor" diye konuştu.
'İNSANLARIN BİRAZ DAHA BİLİNÇLENMESİ GEREKİYOR'
Kentte yaşayan Kübranur Keşap, insanların salgına karşı bilinçlenmesi gerektiğini belirterek "Vaka artışlarındaki neden; insanların sorumsuzca davranmasıdır. Sokaklarda maskesiz gezmek, maskeye çeneye indirmeleri ya da hijyen kurallarına uymamalarından kaynaklanıyor. İnsanların aşı olmaması ve aşıya karşı antipati beslemelerinden kaynaklı. 'Aşı korumuyor' diyorlar ama çoğu insanı koruyor. İnsanların biraz daha bilinçlenmesi gerekiyor" dedi.
Nurgül Cürebal ise, "İnsanlar artık maskeden, kalabalık ortamlara girememekten ve sosyal hayatlarının kısıtlanmasından sıkıldı. Artık ya inanmıyorlar ya da uygulamak istemiyorlar. O yüzden de vakalar arttı" ifadelerini kullandı.DHA-Sağlık Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2021-11-09 09:48:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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